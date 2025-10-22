Mazón asegura que ya se han puesto en marcha 4.000 viviendas protegidas del Plan Vive

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, ha asegurado esta mañana que ya se han puesto en marcha 4.000 de las 10.000 viviendas protegidas previstas del Plan Vive. El jefe del Consell ha hecho el anuncio durante la presentación de un acuerdo con todo el sector de la construcción para impulsar la edificación de vivienda. Además, el presidente ha confirmado que el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que grava la compra de vivienda con un 10 % del coste se va a rebajar para todos (quedará en un 9 %). La Generalitat ya había aprobado una rebaja del 25 % solo para los jóvenes.

En el acto, el sector de la construcción ha reclamado un pacto de Estado para atajar la crisis de la vivienda. Fernando Cos-Gayón, director del Observatorio Cátedra de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València, ha subrayado que la situación actual es crítica y “no va a ir a mejor. Es el momento de buscar soluciones” porque “estamos ante un problemón”, ha advertido Cos-Gayón. El director del Observatorio ha incidido en el reto del flujo migratorio que obliga a acelerar la construcción de vivienda. "El reto es mayúsculo. Tenemos un flujo migratorio que en los próximos 15 años va a cambiar nuestras ciudades y hay que ser valiente y actuar", ha insistido.

El responsable del Observatorio ha defendido la necesidad de "desregular" y "no regular más" y ha indicado que la vivienda protegida sirve para una parte de la demanda, pero hay otra gran parte que no va a poder acceder a ella por lo que "habrá que plantear una vivienda asequible".

Ejecución

El jefe del Consell ha explicado que de los 4.000 pisos del Plan Vive que se encuentran en distintas fases de ejecución, 627 corresponden a inmuebles de promoción directa de la Generalitat, más de 3.050 están siendo desarrollados mediante colaboración público-privada, a los que hay que sumar otros 1.000 que se activarán antes de finalizar el año. Estas viviendas, ha incidido Mazón, beneficiarán a más de 15.000 personas y conllevarán una inversión de más de mil millones de euros.

Mazón ha explicado que al Plan Vive se han sumado 317 ayuntamientos "de todos los signos políticos" y hay 206 solares públicos en estudio o desarrollo. "La cifra de las 10.000 viviendas empieza a no ser una locura", ha señalado.

El president ha resaltado asimismo el impulso de otras medidas como ayudas al alquiler, avales a jóvenes para la compra de la primera vivienda del que se han beneficiado 1.400 personas y bonificaciones fiscales como la reducción en un 25 % del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) que ha permitido que más de 28.500 personas de hasta 35 años hayan podido ahorrarse 38,3 millones de euros.

Respaldo

El acuerdo por la vivienda es un decálogo para impulsar la construcción y lleva la firma de representantes de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), el Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, organizaciones del sector como Aprova, Provia, Fecoval o Asicval y entidades bancarias como Caixabank, BBVA, Sabadell, Ibercaja, Unicaja, Bankinter, Caixa Ontinyent o Caixa Popular.