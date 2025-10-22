Las nuevas formas de consumo fuerzan al comercio a otra reconversión: máquinas de autopago, producto fresco ya cortado y más platos preparados

El cambio de hábitos empieza a ser ya una evidencia: los consumidores españoles van cada vez con más frecuencia a la tienda o al supermercado, pero sus compras son también cada vez más pequeñas y más rápidas, se llevan lo imprescindible, gastan menos dinero y no quieren perder el tiempo esperando a que les limpien y les corten el pescado o a que el charcutero les prepare 'in situ' las lonchas de queso o jamón. Y ante esta nueva realidad, el comercio está tomando ya medidas. "La gente sale de la oficina para comprarse la comida y con eso aparecen los 'check-out' o máquinas de autopago y crecen las secciones de platos preparados y de las de productos listos para comer, pero también aumenta el número de establecimientos que ya ofrecen la carne y el pescado previamente cortados y envasados", constata Josep Maria Bonmatí, director general de la asociación Aecoc, una entidad que agrupa a más de 34.000 empresas fabricantes y distribuidores alimentarios que generan, entre todos, el 20% del PIB español.

Y esta transformación supone, prosigue Bonmatí, que los distintos formatos de comercios, desde el hipermercado hasta el pequeño establecimiento de proximidad, estén afrontando una nueva reconversión. "Este es un sector muy intensivo en términos de personal, donde el trato con el cliente es también muy importante... Por eso preocupa, primero, que las personas que están accediendo al sector tengan la formación que se necesita, y, en segundo lugar, que las que ya trabajan aquí estén bien capacitadas, que hayan hecho formaciones adaptadas a estos nuevos requisitos", sostiene. Hay una tercera preocupación en este ámbito, agrega el director general de Aecoc, "que el sector siga siendo atractivo para que la gente venga a trabajar a él y eso pasa por contar con todo el mundo, con abrirse a la diversidad", subraya.

Este último aspecto, que no es un problema que solo afecte a la distribución y el comercio, puntualiza Bonmatí, se está traduciendo en falta de personal en algunas secciones en tiendas y supermercados (el caso más claro aqui es el de las pescaderías), pero también a la hora de contratar conductores de camiones o técnicos de mantenimiento. "Este verano ya hemos sufrido en determinadas zonas el tema del transporte", admite el directivo de Aecoc.

A ello se suma una creciente tasa de absentismo laboral, una preocupación que también sufren otros sectores económicos, que llevan ya un tiempo denunciando . "¿Y por qué ocurre eso? Por muchas razones. Algunas, realmente, se reducirían con mejoras que han de hacer las empresas, pero otras se producen porque el actual sistema de bajas ha de ser más eficiente", indica Bonmatí. "Lo que sí que es verdad es que si miras la tasa, esta es muy alta, y eso no nos lo podemos permitir, justamente en un momento en el que tenemos más necesidad de personas", lamenta.

Un congreso con 1.400 asistentes

La adaptación a las nuevas demandas del consumidor, las técnicas para anticiparse a ellas y para responder de manera eficaz y, sobre todo, esta necesidad de una mano de obra más diversa y con nuevos requerimientos formativos van a ser algunas de las cuestiones que a partir de este miércoles, y hasta el jueves, debatirán más de 1.400 profesionales en el congreso sobre el gran consumo que Aecoc organiza en València. "Va a ser un punto de encuentro entre fabricantes y distribuidores, y allí van a estar las personas claves del sector, prácticamente la totalidad de presidentes y directores generales de las principales empresas asociadas", adelanta Bonmatí. La organización, que celebra sus 40 años de existencia prevé un congreso de récord. "No solo por la asistencia, que es numerosa, sino también por el buen programa que se ha preparado, por el alto interés de los ponentes y porque el nivel relacional estará al máximo", agrega.

El sector, que sigue acusando la incertidumbre que están causando las políticas comerciales de Estados Unidos y las tensiones en Oriente Próximo y en Ucrania, reclama asimismo que se le alivien las cargas administrativas. "Sufrimos un exceso de regulación y un exceso de 'reporting', aunque no cuestionamos los objetivos finales -indica Bonmatí-, pero yo creo que ahora estamos con muchos proyectos en los que tenemos que mantener el compromiso por la sostenibilidad, por la reducción de las emisiones de CO2, luchar contra la deforestación, reducir los residuos... a lo mejor habría que rebajar esa cargar burocrática". "Otro reto es la digitalización, porque el consumidor nos está pidiendo que seamos omnicanales, es decir digitales y presenciales y eso requiere de un proceso y de unas inversiones", señala.