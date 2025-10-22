Roig: "Los empresarios debemos salir del armario y no tener miedo"

"Los empresarios somos los que movemos el mundo y debemos salir del armario". El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha dedicado una parte de su intervención a hablar del 'Orgullo de ser empresario' en el 40º Congreso de Gran Consumo de Aecoc, que se celebra en València, y ha lanzado frases contundentes: "Los empresarios somos los que movemos el mundo y debemos salir del armario y no tener miedo"

Roig ha realizado una defensa firme del papel de los empresarios, independientemente del "tamaño de la empresa" y ha destacado que les tiene que gustar el riesgo. Eso sí, ha reiterado en numerosas ocasiones que "tiene que ganar dinero". En su opinión, "ser empresario y emprendedor es lo mismo". Además, ha abogado por generar riqueza y saber gestionarla.

Pagar impuestos

Además, Juan Roig, tal como viene destacando en estos últimos años durante la presentación de resultados de Mercadona, ha resaltado que "no debe dar vergüenza decir que el empresario gana dinero, porque tener beneficios es indispensable para pagar bien a los trabajadores y a los proveedores", ha puntualizado. Además, según el propietario de la cadena de distribución valenciana, "los beneficios hay que reinvertiros " para seguir generando empleo y riqueza. Mercadona ganó algo más de 1.384 millones de euros en 2024.

"El problema -según Roig- no es pagar muchos impuestos, sino saber cómo se gestionan" esos tributos. "El dividendo es 'San dividendo! y hay que reinvertir el beneficio en las empresas", ha comentado parafraseando al fundador de Estrella Galicia.

Comida preparada

Roig ha insistido, con la imagen de un armario clásico en el fondo de pantalla del escenario, que los empresarios deben ser "referentes de la sociedad civil", una sociedad cuyos ciudadanos también deben pensar: "qué puedo hacer por España".

Juan Roig, en un momento de su intervención. / Germán Caballero

Roig ha analizado el papel del 'jefe' (cliente) en Mercadona y que tiene "el poder sobre la vida y la muerte de la empresa". En ese sentido ha destacado el afán de Mercadona por implantar el papel del proveedor llamado 'totaler radical', lo que permite que los clientes de esta cadena acierten con el producto que seleccionan a la hora de consumir. También ha reconocido que Mercadona está tratando de conseguir que los 120.000 trabajadores queden "satisfechos". En ese sentido ha comentado que "los empleados deben estar comprometidos. Por eso facilitamos que en la categoría de 'gerente A' cobre 2.100 euros netos mes", ha puntualizado.

Respecto a la comida preparada, una tendencia en alza en todo el sector de la distribución, Roig ha vuelto a insistir en que "a mitad de siglo desaparecerán las cocinas" de los hogares. Y ha comentado que "si nuestras tatarabuelas tuvieran las tecnologías que hoy tenemos tampoco habrían cocinado en las casas".

"Los 2.000 proveedores ganan dinero"

Respecto a los proveedores ha afirmado que mantiene la idea de que la batalla es la "calidad". Así lo predica desde 2018. Y ha afirmado también que tener que 2.000 interproveedores es para sentirse "orgulloso" y ha dicho que "los 2.000 proveedores de Mercadona ganan dinero".