El aeropuerto de Valencia sobrepasa todas las expectativas de pasajeros en solo nueve meses

Récord es la palabra a la que se ha acostumbrado el aeropuerto de Valencia, que vive un momento histórico en lo que a pasajeros registrados se refiere. Impulsado por los tráficos de viajeros internacionales, los datos acumulados por Aena en los tres primeros trimestres de 2025 elevan hasta casi los nueve millones de personas los usuarios que han pasado por las instalaciones de Manises. Un balance, nunca antes visto para este periodo, que rompe también cualquier tipo de previsión máxima realizada por el gestor aeroportuario de manera oficial. Una situación clave en un momento en el que la infraestructura valenciana sigue esperando la licitación del proyecto de ampliación de su edificio terminal. Una obra que llegará, como mínimo, en 2027.

Crecimiento inesperado

Y es que Manises es el único entre los 15 principales aeropuertos del país que entre enero y septiembre anotó más pasajeros en sus espacios que todos los que Aena había calculado para todo el año 2026, momento en el que acaba el actual Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA II). O lo que es lo mismo, que Valencia no solo es el aeródromo más saturado de España -tomando para ello la capacidad máxima oficial de 10,5 millones de viajeros que ya se superó en 2024 y que este año pulverizará todavía más-, sino también el que ha tenido un crecimiento más inesperado respecto a las expectativas que había en 2021, año en el que se aprobó el citado marco regulatorio.

Pasajeros haciendo cola en un mostrador de Manises. / Fernando Bustamante

No en vano, los 8.989.690 pasajeros registrados en los nueve primeros meses de 2025 superan en más de medio millón de personas -un 6,4 % más- los 8,44 millones de viajeros estimados por Aena para todo el próximo ejercicio. Siguiendo esa tendencia, además, al final de este curso se podría superar en más de tres millones de pasajeros esa expectativa. Pero, ¿en qué punto se encuentran el resto de enclaves aéreos del país?

Solo los aeropuertos de Málaga, Alicante-Elx e Ibiza han estado cerca de llegar a esos registros anuales esperados en solo nueve meses. Las instalaciones de la Costa del Sol, por ejemplo, se quedaron a menos de 28.000 viajeros de superar esa cifra. El aeródromo alicantino, por su parte, cerró los tres primeros trimestres a 330.000 pasajeros de esa meta y el aeropuerto isleño se quedó a 190.000 personas. Mucho más lejos de estas previsiones se quedaron los aeropuertos de Madrid-Barajas (16 millones de usuarios aún de margen para estos últimos tres meses) y Barcelona-El Prat (13 millones), las dos principales instalaciones aéreas del país y las dos infraestructuras a las que el Gobierno destinará más fondos durante el plan de inversión de 12.888 millones de euros que irá de 2027 a 2031.

Valencia, a la espera

Mientras, Valencia sigue a la espera de saber -oficialmente- a cuánto ascenderá esa cuantía. Fuentes conocedoras del proceso explicaban a este diario a mediados de septiembre -cuando el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, acudió a El Altet y anunció que esta instalación recibiría 1.154 millones de euros de inversión- que las estimaciones que se barajan rondan los 400 millones de euros, aunque esta cifra aún tenía que valorarse con las aerolíneas para afinarse por completo. Un mes después, la situación -al menos, en lo que se ha comunicado- no ha tenido aún avances.