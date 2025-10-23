Crecen las hipotecas, bajan las compras en la Comunitat Valenciana

Menos casas vendidas, pero más hipotecas constituidas en agosto. Ese es el escenario que dibujó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el mercado inmobiliario reciente en la Comunitat Valenciana. La compraventa de viviendas cayó un 6,7 % en agosto en la Comunitat Valenciana, una de las nueve autonomías en las que estas operaciones fueron a la baja y se sitúa por detrás de Asturias, Canarias, Murcia, Extremadura y Andalucía.

En el conjunto del país, las operaciones descendieron en agosto un 3,4 % interanual, su primer descenso en lo que va de año, y contabilizó 47.697 operaciones, la cifra más baja que se registra para este mes en cinco años, según los datos publicados hoy. Si se compara con el mes anterior, julio, la caída de las operaciones fue más pronunciada, del 26,3 %, en un contexto marcado por la falta de oferta y el encarecimiento de precios.

Trece meses al alza

Con este descenso de agosto, mes caracterizado por las vacaciones de verano, las compraventas de vivienda rompen con 13 meses consecutivos de subidas, aunque en el acumulado del año siguen presentando un crecimiento del 16,1 %.

Edificio de viviendas en Patraix / Europa Press

Por su parte, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas en la Comunitat Valenciana ha subido un 10,8 % en agosto respecto al mismo mes del año anterior -frente a una subida del 7,51% a nivel nacional-, hasta sumar un total de 3.877 operaciones, aunque se ralentiza, con 0 puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior, según los datos del INE.

Préstamos

En la Comunitat se prestaron 482,08 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en agosto, un 19,36% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 31,6%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 5.184 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 682,21 millones de euros. De ellas, 58 fueron sobre fincas rústicas y 5.126 sobre urbanas.

De las 5.126 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en agosto en Comunitat Valenciana, 3.877 fueron sobre viviendas; 27 en solares y 1.222 en otro tipo.