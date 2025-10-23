Imserso: Todos los destinos aún disponibles para los valencianos
Casi tres semanas después de que el programa público arrancara en la Comunitat Valenciana, todavía quedan más de 40 plazas a disposición de los usuarios sénior
Desde hace casi tres semanas las reservas del Imserso 2025-26 están en marcha. En forma de sonada cascada primero y con una menor afluencia después, la elección de destinos para esta próxima temporada ha ido cogiendo forma en enclaves como la Comunitat Valenciana, donde los usarios han ido viendo cómo poco a poco esas plazas disponibles se iban reduciendo. Sin embargo, a fecha de hoy todavía quedan varios enclaves con huecos 'en verde'. Unas posibles opciones que van desde la costa alicantina a la naturaleza de Soria o Jaén.
Porque según se puede ver en la web de Turismo Social -gestionada por Ávoris y que engloba las plazas destinadas a los lotes de costas peninsulares (el 1) y el turismo de escapada (el 3)- son más de 40 las plazas que siguen actualmente disponibles, la mayoría calendarizadas en los meses de otoño e invierno. Pero, dentro de esa lista, ¿cuáles -y, sobre todo, para cuándo- tienen todavía fecha a disposición de los usuarios sénior valencianos?
Costas
Si se mira el apartado de costas dentro de la península, un destino resulta destacado en esas plazas disponibles. Y ese no es otro que un Alicante que aún presenta muchos huecos en verde para los próximos meses. No obstante, esa presencia de fecha también encuentra huecos en Almería, Barcelona o Murcia.
- Alicante: Para noviembre, las plazas disponibles comienzan los días 5, 6, 10, 14, 16, 19, 22, 23, 25 y 28. En diciembre, mientras, los huecos a disposición se calendarizan para el 2, 4, 11, 13, 14, 20 y 22. Por último, hay destinos aún abiertos también si se desea comenzar el trayecto el 7 de enero, el 21 de enero y el 23 de febrero.
- Almería: La costa almeriense es la segunda con más opciones aún disponibles. Eso sí, desde el mes de febrero. No en vano, en este mes hay huecos por rellenar en los trayectos que comienzan el 1 y 23 de febrero, a los que se suman el 4, 11, 23 y 26 de mayo.
- Barcelona: La única plaza disponible arranca su viaje el 29 de octubre.
- Castelló: En esta provincia, hay fechas aún sin completar los días 3, 10, 19 y 25 de noviembre, además del 19 de febrero.
- Murcia: Como Barcelona, solo tiene un hueco que sobrevive aún para poder viajar, el 1 de noviembre.
Circuitos culturales y Naturaleza
Si, por el contrario, no se desea buscar el mar, las alternativas para viajar en lo que queda de temporada se reducen para los valencianos. Las islas ya cuelgan el cartel de completo en ambos archipiélagos, igual que ambas ciudades autónomas. No obstante, aún quedan también diversas opciones a disposición de los mayores.
- Lleida: Tiene una plaza de Circuito Cultural abierta para viajar el 29 de octubre.
- Almería: Hay huecos disponibles vinculados al turismo de naturaleza en tres fechas diferentes en noviembre: las jornadas del 1, 5 y 29.
- Jaén: En la provincia andaluza, por su parte, solo hay el hueco para iniciar el trayecto el 30 de octubre.
- Soria: Por último, la provincia castellanoleonesa soriaes la última con una fecha disponible, para el 8 de diciembre.
