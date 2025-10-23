La economía valenciana será la que más crecerá en 2025

La economía valenciana será la que experimente un mayor crecimiento en 2025, en buena medida como consecuencia del efecto rebote que las inversiones públicas y privadas derivadas de la dana han generado en el territorio. Según BBVA Resaerch, el PIB de la Comunitat aumentará este año un 3,6 %. El siguiente territorio con una mejor evolución será Canarias, con un 3,5 %, mientras que la tercera posición, con un 3,3 %, la comparten Madrid y Murcia. La mejora para el conjunto de España estará en el 3 %

El liderazgo de 2025, según el servicio de estudios del banco, contrasta con el dato de 2024, cuando la economía autóctona, golpeada por la riada del 29 de octubre, creció solo un 2,9 %, igualada con Navarra, Cantabria y Extremadura y solo mejor que País Vasco (2,4 %) y Asturias (2,5 %). Sin embargo, la previsión para 2026 vuelve a situar en cabeza a la Comunitat Valenciana. Su PIB aumentará un 2,9 %. La siguiente con el mejor porcentaje será Galicia, con un 2,6 %, mientras que la media española se quedará en el 2,3 %.

Revisión

BBVA Research ha revisado al alza medio punto el crecimiento español en este 2025 gracias principalmente "al mayor avance de las exportaciones de bienes y servicios no turísticos, sobre todo, en un contexto global que mejora moderadamente". La entidad precisa a continuación que el buen pronóstico para la Comunitat Valenciana se sustenta en "una mayor exposición a la ejecución de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y el impacto de las medidas para apoyar a los afectados por la dana, junto con el buen tono de las exportaciones de bienes y del turismo".

Efectos de la dana del pasado 29-O en Valencia. / JOSE MANUEL LOPEZ

La revisión de cara a 2026 es de seis décimas al alza en el caso del conjunto de la economía de España. ¿Por qué? "La demanda externa contribuirá cada vez menos al crecimiento, aunque con una demanda interna fuerte, lo que puede reducir la brecha con las regiones del norte. En este contexto, se espera una moderación en el consumo de no residentes que afectará principalmente a las comunidades turísticas", asegura BBVA.

2026

La Comunitat Valenciana, "todavía impulsada por la recuperación después de la caída de la actividad que supuso la dana, podría registrar el mayor incremento del PIB, con un avance del 2,9 %", como ha quedado dicho. El mayor gasto en defensa, junto con la aceleración en la ejecución de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), apoyará la actividad en Galicia (2,6 %), Madrid (2,5 %), Murcia (2,4 %) y Andalucía (2,3 %).