EVAP premia a Bisila Bokoko, Lucía Mayordomo, Laura Urquizu, Yaiza Canosa y Concha Baeza

La Asociación de Empresarias, Directivas y Profesionales de Valencia (EVAP) ha celebrado esta tarde la XVIII edición de los Premios EVAP en el Roig Arena, reconociendo la trayectoria y el talento de destacadas profesionales. En concreto, las galardonadas han sido Bisila Bokoko, Lucía Mayordomo, Laura Urquizu, Yaiza Canosa y Concha Baeza. Con estos premios, EVAP busca visibilizar y reconocer a las empresarias y directivas que abren camino para las generaciones presentes y futuras. Actualmente, la asociación cuenta con casi 500 asociadas, más de 80 nuevas incorporaciones este año y 16 empresas colaboradoras, consolidando así su labor de impulsar el liderazgo de las mujeres en los sectores profesionales.

En palabras de Marta Iranzo, presidenta de EVAP, “las cinco galardonadas de los Premios EVAP forman una constelación que nos guía hacia la igualdad. Necesitamos muchas constelaciones: referentes que nos inspiren, nos iluminen y nos lleven a la acción para seguir trabajando por la igualdad. Estas mujeres brillan en sus campos y nos muestran el camino con su talento”.

Galardonadas de los Premios EVAP 2025

El Premio EVAP a la Diversidad, entregado por Encarna Alcaide, agente de Diversidad e Inclusión de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, y Ángela Pérez, vocal de la Junta Directiva de EVAP, ha sido para Bisila Bokoko, empresaria y filántropa hispano-estadounidense. Bokoko es la fundadora y CEO de la agencia de desarrollo empresarial BBES en Nueva York, y ha liderado diferentes proyectos de alfabetización en África.

Otra de las premiadas ha sido Lucía Mayordomo, magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Torrent, con el Premio EVAP a la Integridad. El galardón ha sido entregado por Gloria Ferrandis, titular del despacho Ferrandis Abogadas, y Mar Mestre, vocal de la Junta Directiva de EVAP. Mayordomo tuvo una respuesta excepcional durante la DANA, organizando una sede judicial improvisada para poder realizar levantamientos de cadáveres en plena emergencia.

Por otro lado, la asociación ha otorgado el Premio EVAP a la Profesionalidad a Laura Urquizu, CEO, presidenta y socia de Red Points. Este premio lo han entregado Miguel de Vicente, director general del Grupo Hello Valencia, e Inma Merino, vicepresidenta 3ª de EVAP. Urquizu ha liderado la expansión internacional de su empresa tecnológica y se ha posicionado entre las 50 mujeres más influyentes del sector. Asimismo, el Premio EVAP Joven Talento ha sido para Yaiza Canosa, presidenta y propietaria de su family office Boudica Canosa. Los encargados de entregar el premio a Canosa han sido Mayte Ramos, CEO de Grupo Sorolla Educación, y Nuria Lloret, vicepresidenta 2ª de EVAP.

EVAP también ha hecho entrega del Premio Asociada EVAP 2025 a Concha Baeza, consultora para el desarrollo de marcas, que ha dedicado nueve años a visibilizar a las mujeres dentro de la asociación. El galardón ha sido entregado por Marta Iranzo, presidenta de EVAP; Mª Eugenia Gómez de la Flor, CEO de Gómez de la Flor Abogados; y Amparo Martínez, Premio Asociada EVAP 2024.

Todas las premiadas han coincidido en subrayar el papel fundamental de asociaciones como EVAP para hacer frente a los retos de la sociedad, así como la necesidad de colaboración entre instituciones, empresas y medios para avanzar hacia una sociedad más justa.

Presencia de autoridades

El acto de entrega ha contado con la presencia de autoridades destacadas, como María José Catalá, alcaldesa de València, que ha sido la encargada de clausurar el acto; Susana Camarero, vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat; y Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), además de otros representantes de las principales organizaciones empresariales y sectoriales.

El jurado encargado de otorgar los Premios EVAP de este año ha estado compuesto por la presidenta de EVAP, Marta Iranzo; el presidente de À Punt, Vicente Ordaz; la oncóloga y directora médica de INMOA, Elizabeth Arrojo; la doctora en Medicina y médica de familia, Elisa Tarazona; la delegada de Expansión en la Comunitat Valenciana, Julia Brines; la CEO de Grupo Sorolla Educación, Mayte Ramos; el miembro del Pleno de Cámara de Comercio de Valencia, Alejandro Bermejo; la presidenta del Consejo Social de la UPV, Mónica Bragado; la directora general de SPB Global Corporation, Gracia Burdeos; la presidenta de la CEV Valencia, Eva Blasco; y la agente de Diversidad e Inclusión de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Encarna Alcaide.