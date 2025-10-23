Lafuente lidera la única candidatura a suceder a Navarro en la CEV

Como estaba previsto, no habrá batalla por la sucesión de Salvador Navarro como presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). Finalizado el plazo este 22 de octubre, solo habrá una candidatura para ocupar dicho cargo, la encabezada por el máximo dirigente de la patronal del metal Femeval, Vicente Lafuente.

El futuro presidente de la CEV -será el séptimo en la historia de la organización- lidera una lista para la junta directiva que está integrada por cien personas. Lafuente no ha querido desvelar todavía la composición de la misma, pero dado el elevadísimo número de sus integrantes hay poco margen para la sorpresa y mucho para incorporar a todas las sensibilidades de la organización.

Vicepresidencias

Es seguro que forman parte de la misma los tres candidatos a ocupar las vicepresidencias en representación de las provincias y a ser presidentes de la organización en esos ámbitos geográficos. Se trata de Eva Blasco, en Valencia, que lleva en el cargo desde 2018, de Luis Martí, en Castelló, que volverá a desempeñar esta responsabilidad tras un lapso de dos años, y César Quintanilla, que optará por Alicante en sustitución del actual presidente, Joaquín Pérez.

Como ha quedado dicho, una lista con tantos nombres es poco significativa de cuáles son las intenciones internas de Lafuente y, sobre todo, a quién quiere premiar o castigar, si es que pretende hacerlo, porque ya ha manifestado su voluntad de consenso y entre cien vocales caben amigos y enemigos. Además, a propuesta de los vicepresidentes se pueden designar como máximo a otros 20 vocales, pero eso será tras las elecciones.

Salvador Navarro, presidente de la CEV, dejará el cargo el 6 de noviembre / Fernando Bustamante

De los cien miembros de la junta saldrán los 51 que conformarán el comité ejecutivo, que se elegirán después de entre ese centenar. De nuevo una lista muy larga para hacer especulaciones. Fuentes de la patronal autonómica indican que esas valoraciones se podrán hacer con más tino cuando se conozcan las identidades de los vicepresidentes de la organización que acompañarán a los tres que además presiden las provinciales.

Asamblea

Los 543 integrantes de la asamblea -los 29 miembros asociados no tienen derecho al voto- elegirán el 6 de noviembre la lista encabezada por Lafuente como único candidato a la presidencia. Los vocales de la asamblea de cada provincia se reunirán por su cuenta para elegir al presidente de Valencia, Castellón y Alicante en cada caso.