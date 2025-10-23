La patronal del gran consumo pide "altura de miras" a la clase política y advierte del absentismo laboral

El presidente de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores Aecoc, Ignacio González, ha aprovechado su intervención final en el 40º Congreso de Gran Consumo, celebrado en Valencia, para exigir "altura de miras" a la clase política y que se centre "en los problemas de la ciudadanía". En su discurso de cierre, González ha recordado que, en este tiempo, la sociedad, la economía, la tecnología y la geopolítica han experimentado transformaciones profundas que han puesto a prueba la capacidad de adaptación de las empresas.

El presidente de Aecoc, cuyo congreso ha reunido a 1.500 directivos en Valencia -el año que viene será en Sevilla- ha hecho hincapié en la importancia de escuchar y ser escuchados, destacando que esta ha sido una de las grandes lecciones que deja el evento. Y ha pedido a la clase política "que se centre, de verdad, en resolver los problemas de la ciudadanía, entendiendo que en ese objetivo las empresas y los empresarios somos aliados".

Problema de la vivienda

El dirigente de Aecoc ha señalado también los retos que preocupan al sector, como la pérdida de poder adquisitivo del consumidor, la desigualdad intergeneracional derivada del acceso a la vivienda y los desafíos que plantea el futuro del trabajo, uno de los factores que más va a condicionar nuestro porvenir económico y social. En esta línea, ha reiterado la necesidad de "un plan serio de país que nos permita mejorar los niveles de productividad, atajar el absentismo laboral y avanzar hacia un modelo de empleo basado en el diálogo y la colaboración, capaz de garantizar la sostenibilidad del sistema".

Empleo inclusivo

El presidente de Aecoc ha insistido en que ese modelo de empleo debe ser inclusivo. “Necesitamos trabajadores y trabajadoras bien cualificados, con independencia de dónde vengan, qué idioma hablen o si son hombres o mujeres. La inclusión y la diversidad no son solo una cuestión de justicia social, sino de competitividad y futuro”, ha defendido González.