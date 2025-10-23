Las startups valencianas captan 160 millones de inversión este año

Las startups de la Comunitat Valenciana han captado 160 millones de euros de inversión en lo que va de año. El Observatorio Startup de la Comunitat Valenciana, impulsado por Startup Valencia, ha constatado que el ecosistema tecnológico valenciano ya ha alcanzado las 1.689 empresas en 2025 tras haber crecido un 11,3 % y está apostando por la inteligencia artificial. Un tercio de las empresas emergentes valencianas se ha centrado en ofrecer soluciones de inteligencia artificial IA), según recoge un informe elaborado para el Observatorio por Fundación LAB e Ivie y presentado esta mañana en el evento Valencia Digital Summit (VDS 2025).

Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia, ha destacado el crecimiento de empresas tecnológicas en Valencia gracias a apoyos como el Valencia Digital Summit, que en dos días ha congregado a 12.000 asistentes y a 800 inversores de todo el mundo con una cartera en gestión de 300.000 millones de euros. "Los fondos cada vez tienen una necesidad más creciente de encontrar talento y empresas interesantes más allá de los centros tradicionales de Nueva York, Londres o Silicon Valley", ha subrayado Hortelano.

Por distribución geográfica, el 89,58 % de las startups de la Comunitat se concentra en Valencia, seguida de Alicante, con el 8,58 % y Castellón, con un 1,84 %; y un 54,88 % tienen un alcance de mercado internacional.

La IA, la tecnología más presente

La inteligencia artificial es la tecnología más presente, con un 28,75 % de las startups dedicadas a ella. La Tecnología de la Información y Comunicación lidera el ranking de creación de nuevas startups, con un crecimiento de más del 225 %. En segunda posición, destaca la IA, con un incremento del 89,35 %. Por sectores, el número de startups dedicadas a empresas y negocios ha aumentado en más de un 66 %, seguido de un crecimiento de casi el 50% en el sector legal y un 42,41 % para, Energía y Sostenibilidad.

Valencia, hub tecnológico global

Para Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia, los datos reflejan que Valencia se consolida como uno de los hubs tecnológicos más dinámicos de Europa y un referente global en innovación. “El crecimiento sostenido del ecosistema valenciano, tanto en número de startups como en atracción de inversión y generación de empleo, demuestra que estamos construyendo un entorno competitivo, internacional y con un fuerte compromiso social y medioambiental”, señala.