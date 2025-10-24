El aeropuerto de Valencia avanza un invierno más internacional con récord de plazas

El ritmo supersónico que han vivido mes tras mes los registros del aeropuerto de Valencia no se detendrán este invierno. Al menos eso es lo que demuestra la operativa de récord que han previsto las aerolíneas para las instalaciones de Manises de cara a una nueva temporada -que comienza este domingo 26 de octubre y se extenderá hasta el 28 de marzo de 2026- en el que están previstos alrededor de 5,4 millones de asientos y 30.8000 vuelos con origen o destino el aeródromo provincial. Unas alternativas para viajar que, como viene sucediendo en los últimos tiempos y explican fuentes de Aena, están marcadas por el auge de las operaciones y las conexiones con otros destinos internacionales y la ligera caída de las rutas -se han planificado un 3,3 % menos de asientos que en 2024- con otros enclaves de la geografía española.

Los destinos con más plazas

Porque según las previsiones del gestor aeroportuario, el volumen de plazas ofertadas por las 25 compañías aéreas que trabajan con el aeropuerto valenciano se elevan un 6,6 % respecto al mismo periodo de 2024, un incremento explicado especialmente por la expansión que viven las frecuencias y las rutas con otros lugares europeos. Sin ir más lejos, todos los principales mercados con los que se une Manises aumentan sus asientos para esta temporada, siendo Italia -con 990.000 plazas, un 20,7 % más- el país más destacado.

También crecen Alemania (410.000 asientos), Francia (396.000), Reino Unido (371.000) y Países Bajos (4,8 %), así como un enclave como Marruecos que también tira al alza de la oferta entre Valencia y África, que crece un 45,5 % hasta los 172.000 asientos.

Un avión despegando del aeropuerto de Valencia. / Germán Caballero

Novedades

Del mismo modo, la conexión con Montreal abierta por Air Transat este verano permitirá que haya casi 1.000 plazas vinculadas con Norteamérica para este invierno, siendo además una de las cuatro rutas 'nuevas' para esta temporada. Las otras tres, dentro de una operativa que contabiliza 117 conexiones repartidas por 22 países, corren a cargo de la principal aerolínea de Valencia, Ryanair, que como ya avanzó este diario ha decidido mantener como novedad en este periodo invernal tres destinos que ya ha operado este pasado verano: Pescara (Italia), Poznan (Polonia) y Edimburgo (Reino Unido).