La balanza comercial exterior de la Comunitat Valenciana entra en déficit

La Comunitat Valenciana, una de las autonomías exportadoras por excelencia de España, ya ve cómo su balanza comercial se encuentra en déficit. Esa es la principal realidad que deja el último informe elaborado por el Ministerio de Comercio y dado a conocer este jueves por la dirección territorial de Comercio en Valencia, que señala cómo los 219 millones de saldo negativo registrados en la autonomía en agosto provocó que en el conjunto del año el volumen de las importaciones (24.730,1 millones de euros) supere al de las exportaciones (24.729,4 millones). Una situación que se explica por varios factores.

Caída exportadora

Por un lado, el comportamiento que están teniendo esas ventas de las empresas valencianas a nivel internacional, que se encuentran ligeramente por debajo de los registros del pasado año. A pesar de la recuperación de mercados como China -que sube un 36,6 % hasta los 441 millones de euros- o Argelia -cuya alza del 289 % tras superarse la crisis diplomática eleva sus compras de productos valencianos hasta los 246 millones-, se ha producido una ralentización del negocio de las firmas de la autonomía tanto en el ente comunitario como en otro gran mercado, el de Estados Unidos, lastrado por las políticas arancelarias de la Administración Trump.

Sobre ello, la caída en exportaciones hacia el país norteamericano se sitúa en el 6,8 %, una baja que comparten en mayor o menor medida otros países importantes para el comercio exterior valenciano como Italia (-15 %), Reino Unido (-2,7 %) o Francia (-2,1 %). Por contra, las compras desde otro enclave relevante como Alemania sí se han elevado hasta un 6,8 %.

En lo que a productos se refiere, la alimentación sigue siendo la principal noticia positiva a nivel exportador. Respecto al año pasado, los 6.328 millones de euros registrados en el conjunto del año suponen un alza del 10 % y compensan las caídas de los productos cerámicos (-0,9 %) y, especialmente, de un sector del automóvil (-18,7 %) que sigue sufriendo la crisis productiva de Ford Almussafes.

Alza importadora

Más allá de ventas, otro factor relevante está en las compras, que crecen en lo que va de ejercicio un 5,8 % respecto al mismo periodo de 2024. Entre las partidas principales que más se han incrementado en valor en lo que a importaciones se refiere están las frutas y hortalizas (+28,9 %), los aparatos eléctricos (16,6 %), los automóviles (20,3 %) o los plásticos (2,3 %), entre otros.