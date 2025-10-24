Caixa Popular refuerza su apoyo al comercio local valenciano

El comercio local es mucho más que una actividad económica; es un elemento clave para la cohesión social, la vida en los barrios y la sostenibilidad del territorio. En la Comunitat Valenciana, Caixa Popular se ha consolidado como una entidad financiera profundamente arraigada a su entorno, con un compromiso firme y continuado con el tejido comercial de proximidad.

Caixa Popular ha desarrollado herramientas específicas para impulsar el comercio local, como la Tarjeta de Compra Local, que permite a los clientes fraccionar sus pagos en seis meses sin intereses, favoreciendo así la fidelización y la capacidad de compra. Esta iniciativa, junto con Finanzás, su propia financiera, facilita que los comercios puedan ofrecer financiación directa a sus clientes, mejorando su competitividad y adaptándose a las necesidades reales de consumo.

Estas herramientas se integran dentro del Servicio 5 Estrellas, un modelo de atención que pone al cliente en el centro y le permite elegir cómo y cuándo relacionarse con la entidad, siempre con un trato cercano y personalizado, y con un completo horario ininterrumpido sin restricciones horarias para ninguna operativa.

Equipo especializado

La implicación de Caixa Popular con el comercio local no se limita a productos financieros. La entidad cuenta con un equipo especializado que da soporte a toda la organización en materia de comercio, y mantiene decenas de convenios con asociaciones de comerciantes de todo el territorio valenciano. Esta colaboración activa refuerza el papel de las asociaciones como vertebradoras del tejido económico y social. Como afirma Vicent Vengut, líder del segmento Comercios y Autónomos de Caixa Popular: «En cada pueblo o barrio nos consideramos un comercio local más. Nuestra estrategia es impulsar y proteger a estas asociaciones, porque son fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad».

El compromiso de Caixa Popular con el comercio valenciano también se ha hecho evidente en momentos difíciles. Tras los efectos devastadores de la dana, la entidad activó líneas de apoyo específicas para los comercios afectados, ofreciendo financiación en condiciones ventajosas y asesoramiento personalizado para ayudarles a retomar su actividad lo antes posible.

Además, Caixa Popular ha colaborado activamente con iniciativas como el Bono Comercio, una herramienta impulsada por ayuntamientos y entidades locales para incentivar el consumo en establecimientos de proximidad. Esta colaboración ha permitido multiplicar el impacto de estas campañas, dinamizando la economía local y reforzando el vínculo entre comercio y ciudadanía.