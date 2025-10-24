La Comunitat Valenciana bate un nuevo récord de empleo con 2.451.000 personas trabajando

El final del verano pasa factura al mercado laboral valenciano, aunque sigue generando nuevos puestos de trabajo. El paro subió en 11.500 personas en la Comunitat Valenciana durante el tercer trimestre hasta los 325.600 desempleados, un 3,7% más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así las cosas, el índice de desempleo sube hasta el 11,73% de la población activa, porcentaje más de un punto superior ala media de España.

En el lado positivo de la balanza, en la autonomía -sobre todo en el sector privado- se generaron 37.400 nuevos puestos de trabajo, con lo que la cifra total de ocupados se sitúa en 2.451.000 personas, lo que supone la cifra más alta de ocupación. Según la EPA, en la Comunitat Valenciana se han creado 116.600 empleos a lo largo del último año; es decir hay un 5% más de ocupados que en septiembre de 2024.

La situación del empleo en la Comunitat Valenciana sigue la tendencia del resto de España, donde el número de ocupados aumentó en 118.400 personas respecto al trimestre anterior y se situó en 22.387.100. Con todo, el paro subió en 60.100 personas, hasta 2.613.200. La tasa de paro fue del 10,45% este trimestre, 17 centésimas más que en el anterior. El número de activos creció en 178.500, hasta 25.000.300. En el último año aumentó en 423.100 personas. España bate un nuevo récord de empleo y roza los 22,4 millones de ocupados en el tercer trimestre. El mercado laboral español está creciendo y el aumento de la ocupación cohabita con un leve incremento del paro, que repunta hasta el 10,4%.

Evolución del empleo y el paro en España. / Levante-EMV

Situación por sectores

El sector privado acapara la generación de puestos de trabajo en el tercer trimestre en Comunitat Valenciana, donde existen 32.600 nuevos puestos de trabajo. Mientras, en el sector público, creó 4.800 nuevos empleos. Se nota el fin del verano. Por sectores, el paro bajó en personas que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 6.600 menos (-4,2%) y en industria, 6.200 menos (-21,16%). Sin embargo, creció en servicios, 14.600 más (+12,91%); agricultura, 8.700 más (+217,5%) y construcción, 900 más (+8,65%).

Oficina de Labora en Elx, en una imagen de archivo. / AXEL ALVAREZ

Por sexos, en el tercer trimestre el desempleo femenino en la Comunitat Valenciana subió en 12.700 mujeres (+7,4%), frente a un retroceso del paro masculino de 1.300 parados (-0,9%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 184.800 y la tasa de paro femenino en el 14,25%. Por su parte, 140.800 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 9,52%.

Por territorios

El mayor incremento de empleo este trimestre se dio en Andalucía (65.500 más). Y el mayor descenso en Madrid (60.700 menos). En términos relativos, el mayor aumento trimestral se dio en Baleares (4,05%). En cuanto al paro, la mayor bajada se registró en Baleares (10.500 menos). Y el mayor incremento en Andalucía (32.400 más). Baleares (5,77%) registró la tasa de paro más baja este trimestre. Andalucía (15,27%), la más elevada.