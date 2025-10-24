Confecomerç: Orgullo, fuerza y compromiso con el comercio local

Con motivo del Día del Comercio Local, celebrado el 25 de octubre, Confecomerç, junto a sus 224 asociaciones, gremios, federaciones y mercados, ha rendido homenaje al comercio de proximidad. Un reconocimiento al orgullo de pertenecer a un sector con vocación de servicio, donde los pequeños gestos, el esfuerzo y el sacrificio generan grandes transformaciones. Un sector que impulsa la vida social y económica de nuestros barrios y municipios.

Confecomerç orienta su trabajo en defender los intereses, asesorar y prestar servicios a las asociaciones locales, gremios, mercados municipales y a los cerca de 13.000 pymes y autónomos que forman parte de la organización.

El pequeño comercio no solo ofrece productos singulares, artesanales y de proximidad, sino que también fortalece el tejido social, genera empleo, promueve la sostenibilidad y preserva la tradición y la identidad de los territorios. Bajo el lema “La compra más próxima. Acércate”, la campaña institucional de la Dirección General de Comercio pone en valor el papel esencial del sector y sus atributos: calidad, prosperidad, futuro y una experiencia de compra más humana.

Esta iniciativa se alinea con #PresumeDeComercioLocal / #PresumixDeComerçLocal, una acción que invita a la participación y convierte el orgullo por el comercio de proximidad en una celebración colectiva. Comerciantes, asociaciones y clientes han inundado las redes sociales con imágenes y mensajes que reflejan la esencia y las cualidades del pequeño comercio, reivindicando su importancia en la vida cotidiana y en el desarrollo local.

Todas las publicaciones, compartidas en Facebook e Instagram bajo el hashtag oficial, han dado vida a un gran mural digital interactivo, actualizado en tiempo real, visible en www.presumedecomerciolocal.com. Un escaparate que proyecta la autenticidad, la cercanía y la humanidad, convirtiendo al pequeño comercio en un referente de experiencia y valor para la ciudadanía.

Presumir del comercio cercano es abrazar una forma de consumo que construye una economía más justa y sostenible. Cada aportación de contenido a esta campaña ha sido una muestra del vínculo que une a comerciantes, asociaciones y clientes. Esta alianza pone de relieve el trabajo conjunto de quienes ofrecen, eligen y defienden este modelo comercial, consolidando un sector que demuestra su capacidad de generar nuevas oportunidades, de construir una sociedad más comprometida.

A grandes males, pequeños comercios

Porque si algo define al pequeño comercio es su modelo de consumo sostenible. Bajo ese espíritu nació la campaña “A grandes males, pequeños comercios”, impulsada por Confecomerç con el apoyo de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Esta iniciativa invita a la ciudadanía a reflexionar sobre los hábitos de compra y reivindica el comercio de proximidad como una respuesta necesaria a los “grandes males”, a los retos globales, económicos, sociales y medioambientales a los que nos enfrentamos.

El spot audiovisual de la campaña cuenta con un mensaje claro: el comercio local no es una alternativa, es la solución. Un sector que cuida del entorno, que impulsa la economía de proximidad y que ofrece un trato humano y personalizado.

En un contexto marcado por el auge del comercio electrónico de las grandes plataformas y sus efectos —como la fuga de valor económico, el exceso de embalaje, el alto número de devoluciones y la despersonalización del acto de compra—, esta campaña pone en valor los gestos cotidianos del pequeño comercio: el consejo experto, la atención y la personalización, la calidad del producto y el compromiso con el entorno.

Cada compra en el comercio local es una declaración de principios. Es contribuir al fortalecimiento del tejido social, al dinamismo de los municipios, al crecimiento económico desde la base, a la defensa de un estilo de vida que prioriza a las personas por delante de los algoritmos y la inmediatez digital.