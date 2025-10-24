Hidraqua refuerza su estrategia climática con infraestructuras resilientes, agua regenerada y herramientas innovadoras

Cada 24 de octubre se conmemora el Día Internacional contra el Cambio Climático con el objetivo de concienciar sobre sus efectos en la salud, los ecosistemas y la estabilidad socioeconómica de los territorios. En España, la incidencia de fenómenos extremos como las DANA, las sequías o los incendios evidencia la urgencia de actuar ante sus consecuencias.

Este impacto se refleja especialmente en la Comunitat Valenciana, donde se alternan lluvias torrenciales con largos periodos de sequía. Por ello, desde Hidraqua —empresa del grupo Veolia que gestiona el ciclo del agua en cerca de 100 municipios valencianos— se trabaja en el desarrollo de infraestructuras más resilientes, el uso de agua regenerada y la innovación como pilares para una gestión más eficiente y sostenible.

Agua regenerada como recurso clave

Ante la creciente escasez de agua, resulta esencial diversificar su gestión y reducir la dependencia de fuentes convencionales sujetas a variabilidad climática. En la Comunitat Valenciana, Hidraqua lidera proyectos centrados en el uso de agua regenerada como solución a este reto.

Una de las principales estrategias es la reutilización de aguas residuales tratadas para usos urbanos, agrícolas e industriales. Un ejemplo destacado es el sistema Guardian, en el Parc Natural del Túria, entre Riba-roja de Túria y Paterna. Esta infraestructura, la más grande de Europa en su tipo, cuenta con 40 cañones de agua regenerada para prevenir incendios forestales. También se está desarrollando el proyecto Horizon CircSyst, que impulsa el uso industrial del agua regenerada en el marco de una economía circular.

En Alicante, el Parque de la Marjal —que celebra su décimo aniversario— actúa como infraestructura de prevención de inundaciones gracias a su capacidad de 45.000 m³ de almacenamiento. / INFORMACIÓN

En Alicante, la empresa mixta Aguas de Alicante emplea agua regenerada para el riego del 83% de las zonas verdes mediante una Doble Red. En Elche, Aigües d’Elx alcanza el 100% de reutilización, con unos 10 Hm³ anuales destinados al riego agrícola y a la conservación del humedal del Clot de Galvany. A nivel nacional, Veolia reutiliza actualmente alrededor del 15% de las aguas residuales tratadas.

La segunda línea estratégica es la desalinización de agua marina y salobre, clave para garantizar el suministro en contextos de escasez hídrica y alta demanda. Un ejemplo relevante es la planta desalinizadora de Bahía de Palma, principal fuente de agua potable de Mallorca. Veolia aporta su experiencia internacional en este ámbito, con tecnología presente en el 18% de las plantas desalinizadoras del mundo.

Además, se desarrollan soluciones para mitigar los efectos de las lluvias torrenciales. En Alicante, el Parque de la Marjal —que celebra su décimo aniversario— actúa como infraestructura de prevención de inundaciones gracias a su capacidad de 45.000 m³ de almacenamiento. Este tipo de proyectos se replica en distintos puntos del territorio en colaboración con los ayuntamientos.

Impulso a la energía renovable

Veolia también lidera el sector de la eficiencia energética en España, apostando por soluciones locales, descarbonizadas e innovadoras que garantizan un suministro seguro y respetuoso con el entorno.

Una de estas soluciones es la valorización de biomasa forestal. Esta práctica no solo previene incendios, sino que transforma los residuos vegetales en energía renovable, favoreciendo la economía circular. Veolia produce más de 300.000 toneladas anuales de biomasa certificada SURE, cumpliendo con los estándares europeos de sostenibilidad.

También destaca la apuesta por la geotermia, una fuente limpia que aprovecha el calor del subsuelo para climatización y agua caliente. En 2024, esta tecnología fue implementada para más de 100 clientes de sectores como el municipal, el terciario y el residencial.

Otra iniciativa innovadora es la red de frío y calor de Ecoenergies Barcelona, la primera en el mundo en integrar frío ecológico y calor renovable. Este sistema, fruto de la alianza entre el Ayuntamiento de Barcelona y Veolia, reutiliza el frío residual de la central de Enagás y el calor de biomasa generada a partir de poda urbana.

En el ámbito local, empresas como Aguas de Alicante han reforzado su compromiso con la descarbonización. En 2024 generaron 3,6 GWh de energía mediante instalaciones propias de cogeneración y placas solares, logrando además un consumo 100% renovable. Esto ha permitido una reducción de su huella de carbono de más del 30% respecto a 2022. Aigües d’Elx también ha integrado renovables en su sistema de depuración, produciendo 2,8 GWh anuales mediante cogeneración y energía fotovoltaica.

En la Comunitat Valenciana, Hidraqua lidera proyectos centrados en el uso de agua regenerada. / INFORMACIÓN

De residuos a recursos

Veolia apuesta por un modelo circular en el que los residuos se transforman en materias primas de alto valor, reduciendo el consumo de recursos y energía.

Ejemplo de ello son sus dos plantas de reciclaje de plásticos: The Red by Veolia, en Sevilla, que trata más de 120.000 toneladas anuales de plásticos posconsumo, industriales y agrícolas; y TorrePET by Veolia, en Badajoz, especializada en PET alimentario con certificación de «Fin de Condición de Residuo».

También sobresalen el Centro Integral de Valorización del Maresme (Mataró), con capacidad para 280.000 toneladas anuales, y el Centro de Tratamiento Las Lomas (Madrid), que recupera materiales reciclables y genera energía a partir de residuos. En Alicante, Aguas de Alicante gestiona la planta de secado de lodos de la cementera de CEMEX, donde se valoriza energéticamente el 52% de los lodos generados.

Ecología que protege

La estrategia de Veolia se resume en el concepto de “Ecología que protege”, adoptado también por Hidraqua y sus empresas mixtas. Se trata de un enfoque que combina progreso humano y protección ambiental para acompañar a sus clientes en su transición ecológica.

A través de su programa GreenUp, centrado en descarbonizar, descontaminar y regenerar, se impulsan tecnologías como gemelos digitales, IoT, big data o IA generativa para mejorar la eficiencia operativa y anticiparse a incidencias.

Hidraqua es, además, la empresa privada que más fondos PERTE de digitalización ha conseguido a nivel nacional, con más del 50% del total destinado a la Comunitat Valenciana (unos 16,5 millones de euros), para proyectos como telelectura, gemelos digitales y medidas ante fenómenos meteorológicos extremos.