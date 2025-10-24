La moda, el ocio y el cuidado del cuerpo vacían la cartera de los más jóvenes

Cuando uno es un joven adulto, acceder a una vivienda, viajar a lugares desconocidos o simples placeres como disfrutar de una cerveza con los amigos se erigen como algunas de esas prioridades innegociables. Son irremplazables en una trayectoria vital que, como todo, evoluciona y puede cambiar -o no- cuando se encuentra pareja o se forma una familia y otros gastos llegan al día a día. Sin embargo, antes de que esas 'preocupaciones' propias de cumplir años toquen a la puerta, todos hemos pasado por otra fase, la de ser niños primero y luego adolescentes. Una etapa social en la que esos ahorros que se tienen -o los fondos que los progenitores les aportan- se destinan de una manera diferente. Pero, ¿sabemos cuáles son esos bienes y servicios que vacían las carteras de los más jóvenes que, claro, tienen dinero en el bolsillo?

Los principales gastos

Conocer con exactitud cómo se reparte ese dinero en manos de los menores de edad -en concreto, de aquellos entre 12 y 17 años- en nuestro país es lo que ha permitido el informe "El menor como consumidor en España: Análisis del rol de los niños, niñas y adolescentes en las decisiones de compra de sus hogares", un documento elaborado por la investigadora Beatriz Feijoo -y dado a conocer por la Fundación BBVA- en el que se refleja cómo la moda y el ocio encabezan esas 'inversiones' en consumo de los más pequeños. Sin olvidar, eso sí, un cuidado del cuerpo que también ha ganado enteros en los últimos tiempos.

Entre todos esos desembolsos, más de la mitad de estos jóvenes afirman que en prendas de vestir, complementos o calzado se dejan en todo un año más de 150 euros. La cifra, no obstante, crece en algunos casos, disparándose para casi uno de cada cinco de ellos ese gasto de dinero por encima de los 300 euros o, incluso, de los 400. Además, son más niños y adolescentes los que confirman esta gran 'inversión' en moda que los que reconocen que gastan menos de 60 euros. Sobre ello, y a pesar de que dos de cada cinco reconocen que sus padres "supervisan las compras", el informe apunta a otra variable para este alto desembolso como es que "los adolescentes se conceden permiso para comprar ropa prácticamente desde cualquier edad", es decir, incluso con nueve años, por poner un ejemplo, mientras que los adultos retrasan -mayoritariamente- hasta los 14 años esas primeras adquisiciones.

De los videojuegos al 'gym'

Tras la moda, son los productos y servicios vinculados al ocio -desde los videojuegos a los libros, pasando por el cine o las suscripciones de plataformas de streaming como Netflix o Spotify- los más escogidos por los más jóvenes para gastar su dinero. La mitad de este colectivo, sin ir más lejos, abona entre enero y diciembre más de 80 euros para adquirir uno o varios de estos productos y uno de cada diez reconoce que supera los 300 euros. Inferior, por su parte, es el gasto económico que los más jóvenes destinan a la tecnología cada año. Un importe que sube 'solo' hasta los 60 euros gastados en auriculares, móviles o consolas.

Por último, el cuidado del cuerpo -una categoría que engloba desde el coste del gimnasio a la peluquería y la manicura- también es un gasto al que destinan más de 60 euros al año los adolescentes españoles, aunque en muchos casos, eso sí, llegan hasta a triplicar ese importe. Sobre ello, el informe destaca un choque generacional relevante. Y es que pese a que los adolescentes reconocen más gasto y menos peligro en estas actividades, los padres creen que sus hijos invierten menos en estos servicios y, por el contrario, ven más riesgos en ellos.