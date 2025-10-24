La Generalitat declara enclave tecnológico a la Marina de València

La Generalitat Valenciana ha declarado enclave tecnológico a la Marina de València. La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo ha aceptado la petición del Ayuntamiento de València tras constatar que la Marina es un polo tecnológico de primer orden, según ha informado el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). La transformación de del puerto como referente emprendedor arrancó hace diez años con el desembarco de Marina de Empresas, polo innovador impulsdo por Juan Roig, presidente de Mercadona. La denominación elegida para el espacio es 46 Valencia Mediterranean Tech Hub.

La Conselleria de Innovación considera que ha quedado acreditada la existencia de agentes intensivos en innovación ubicados en la zona geográfica que se propone delimitar como enclave tecnológico urbano de València, en concreto, la Autoridad Portuaria. Además, ha pesado la existencia de convenios con parques tecnológicos, en este caso asociados a las dos universidades públicas en la ciudad: Parque Científico de la Universitat Politécnica de València (UPV) y con el Parque Científico de la Universitat de València (UV).

Espacio empredendor de The Terminal Hub en la Marina. / Francisco Calabuig

Incentivos fiscales

La noticia supone que el área Marina de València tendrá “importantes” incentivos dirigidos específicamente al ecosistema emprendedor e innovador. Las empresas que instalen en el área tendrán acceso prioritario a ayudas autonómicas y la disponibilidad de espacios de coworking, laboratorios compartidos y entornos para la experimentación y el prototipado.

Apoyo universitario

La Universitat Politècnica de València (UPV) y la Fundación Ciudad Politécnica de la Innovación (CPI) participan en el impulso del enclave tecnológico urbano “46 València Mediterranean Tech Hub”. El ámbito —74.000 m² entre Las Naves y La Harinera— ofrecerá una bonificación del 95 % en el ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras), prioridad en ayudas autonómicas de I+D+i y una ventanilla única municipal para las empresas que se instalen o amplíen en la zona.

Además de la vinculación de la UPV y la CPI para la creación de este hub tecnológico ubicado en La Marina, el Ayuntamiento de València también contará con la vinculación de institutos tecnológicos, y parques científicos del área metropolitana.

Universitat de València

La Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV) también ha suscrito un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de València y la Universitat de València para impulsar la creación y promoción del enclave tecnológico urbano “46 Valencia Mediterranean Tech Hub”. La Universitat considera esta iniciativa como estratégica para posicionar al Cap i Casal como referente en atracción de inversión, empresas innovadoras y talento tecnológico consolidando un ecosistema tecnológico de referencia internacional.