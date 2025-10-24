Las renovables valencianas captan 38 millones en ayudas para parques de baterías 'antiapagones'

Los promotores valencianos de plantas renovables han captado 38 millones de euros de fondos europeos para impulsar parques de baterías. La Unión Europea va a financiar catorce proyectos de almacenamiento de energía de parques fotovoltaicos. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha seleccionado los proyectos ganadores. La empresa valenciana que más ayudas ha captado es NRG. La firma ha obtenido más de 13 millones de euros para instalar baterías de almacenamiento en sus parques Jalance, Portera y Benejama. Este tipo de parques de baterías refuerzan la red y actúan en la prevención de apagones como el del pasado mes de abril, según explican fuentes del sector.

La Administración busca dar un impulso decisivo al despliegue del almacenamiento energético a gran escala con la aprobación de las ayudas para el desarrollo de proyectos de inversión en plantas de baterías. El programa ha ido dirigido tanto a inversiones en proyectos de almacenamiento de energía independientes (denominados stand-alone y que no están en un parque solar), como a bombeos reversibles o sistemas térmicos, y a iniciativas de almacenamiento hibridado (los que están en las plantas fotovoltaicas) con fuentes de generación renovable, nuevas o existentes.

Año 2029

El plazo máximo para la ejecución de los proyectos es de 36 meses desde la concesión de la ayuda, debiendo estar concluidos antes del 31 de diciembre de 2029. El dinero proviene del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y la Comunitat Valenciana tenía una asignación de 38,6 millones de euros, que es la subvención finalmente concedida.

El Gobierno considera que "este impulso al desarrollo del almacenamiento energético contribuirá a asegurar la transformación del sistema energético para que sea más flexible, robusto y resiliente. Con el refuerzo de esta tecnología se logrará también una mayor penetración de las fuentes de energías renovables en el sistema eléctrico español, ya que el almacenamiento actúa como un elemento habilitador y de gestión".

Planta fotovoltaica de la empresa Soltec. / Levante-EMV

Mayor penetración de renovables

El Miteco confía en que el incremento de este tipo de instalaciones aumente la flexibilidad del sistema y rebaje los costes de la energía. "Las ayudas reducirán al mismo tiempo la dependencia de España de los combustibles fósiles, al incrementar la participación renovable en el mix eléctrico, haciendo frente a la crisis climática, en línea con lo establecido tanto por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima como por el Plan REPower EU", subraya el Ejecutivo.