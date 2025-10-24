Startups desarrollan tratamientos para llegar a los 150 años de vida

El sector tecnológico está apostando con fuerza por empresas que prometen aumentar la longevidad del ser humano. Hay startups que aseguran que el hombre llegará hasta los 150 años de vida "en breve". El congreso Valencia Digital Summit (VDS 2025) -que organiza Startup Valencia- ha dedicado un apartado a este tipo de compañías tecnológicas que están creciendo con fuerza.

Esta industria busca fórmulas que consigan efectivamente detener el envejecimiento y, para ello, no han dudado en fichar a reconocidos investigadores. Juan Luis Hortelano, presidente de Startup Valencia, subraya que las empresas centradas en la longevidad "han empezado a coger mucha tracción en el sector tecnológico en Estados Unidos" con visionarios que "piensan que podemos vivir 200 o 300 años".

Hortelano incide en que es un reto por las promesas de la ciencia de que "en cinco o diez años puede haber curas para muchos tipos de cárcer. Eso quiere decir que la gente cada vez va a vivir más años y eso supone la necesidad de mejorar la calidad de vida".

Un tratamiento de dos millones al año

Este tipo de startups están más centradas en aumentar la longevidad a través del rejuvenecimiento celular que en mejorar la calidad de vida de personas con mucha edad. "Sobre todo empieza a haber ya tratamientos muy fuertes para evitar el envejecimiento, incluso para revertirlo. Hay un estadounidense, Bryan Johnson, que vendió una startup y se está gastando 2 millones de euros al año en tratar de revertir la edad. Se monitoriza día a día y dice que su piel está como cuando tenía 25 años y ha cumplido 48. O sea, es toda una locura. Él se toma 100 pastillas al día. No bebe alcohol y sigue una serie de patrones que está ayudando a investigar qué cosas hacen que envejezcas más rápido o menos, o qué te puede ayudar a revertir la edad", explica Hortelano.

150 años

Ayer intervino en VDS el gurú de la longevidad Aubrey de Grey con la ponencia "Llevando la investigación de rejuvenecimiento a la velocidad de escape". "Él asegura que en breve llegaremos a 150 años sin problemas", subraya Juan Luis Hortelano. "Tenemos ante nosotros unos retos que van más allá de lo tecnológico y son los planos ético y moral. ¿Tú quieres vivir 300 años? ¿Qué pasa con el trabajo y con las pensiones? ¿Y qué hay de la forma de vida como la conocemos?", se pregunta el presidente de Startup Valencia.

VDS 2025

A lo largo de los dos últimos días por los siete escenarios de VDS han pasado algunas de las voces más influyentes de la innovación y la cultura global para abordar las principales tendencias de la tecnología global: Ciudades Inteligentes e infraestructura digital, tecnologías de consumo de nueva generación, talento y futuro del trabajo, salud y longevidad, futuro de la energía, innovación científica, industria aeroespacial, ciberseguridad y defensa.