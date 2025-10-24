Las ventas de Castellón a EEUU caen un 40% tras el acuerdo arancelario entre Trump y la UE

A finales del pasado julio, y tras meses de tira y aflojas, la Unión Europea (UE) y Donald Trump llegaron a acuerdo comercial que fijó un tope arancelario del 15 % para la inmensa mayoría de las exportaciones europeas hacia Estados Unidos. Y aunque la cifra supuso un cierto respiro para las empresas de la provincia (la administración norteamericana había llegado a amenazar con imponer una barrera del 50%), las consecuencias no se han hecho esperar: en agosto, el primer mes de la entrada en vigor del acuerdo, los envíos de productos de Castellón a Estados Unidos se desplomaron un 40% respecto al mismo mes del año anterior, un hecho que ha acabado arrastrando al conjunto de las exportaciones.

Durante el octavo mes del año, las empresas de Castellón vendieron en Estados Unidos productos por valor de 42 millones de euros, casi la mitad que en agosto del 2024, cuando las transacciones ascendieron a 80,3 millones, según los últimos datos publicados por el Instituto de Comercio Exterior.

De esos 42 millones, algo más de 27 fueron azulejos, una cifra que representa un 20% menos que en el mismo mes del año pasado, cuando las ventas rozaron los 38 millones. La cerámica que se fabrica en Castellón es el segundo producto más exportado de la Comunitat Valenciana a Estados Unidos que, además, es el principal cliente internacional del azulejo.

Un tropiezo que afecta al conjunto de las exportaciones

Aunque las ventas de cerámica a Norteamérica aumentaron durante la primera mitad del año, sobre todo por la anticipación de los importadores a aumentar estocs ante la posibilidad del aumento de aranceles, un informe de la Cámara de Comercio de Valencia, publicado en julio, ya alertaba que el retroceso se produciría en la segunda mitad del año. Y no se equivocaron. En julio los envíos ya retrocedieron un 15% y en el octavo mes del año lo hicieron otro 20%.

El tropiezo de las ventas a EEUU ha acabado afectando al conjunto de las exportaciones de Castellón, que en agosto cayeron un 9,7%, hasta los 548,4 millones. Los envíos de productos cerámicos disminuyeron ese mes un 6,7%, aunque peor fue la caída del sector de los esmaltes (-9,3%).

Si se amplía el foco, el acumulado en los ocho primeros meses de 2025 deja un descenso de las exportaciones del 4,7% respecto al mismo periodo del año pasado, con 6.037,7 millones de euros. Las ventas a EEUU caen un 28,8%, pero también lo hacen las de Italia (-36,6%) o Francia (-11,6%).