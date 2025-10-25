La desigualdad económica se reduce en dos de cada tres municipios valencianos

Vivienda, cesta de la compra, carburantes, hoteles u ocio. La lista de los bienes y servicios que componen nuestra vida y que se han encarecido -en mayor o menor medida- en los últimos años resulta larga. Un incremento de costes que, más allá del simple dato, golpea directamente al bolsillo de la ciudadanía, teniendo además un mayor impacto en aquella población cuyos ingresos son inferiores. Sin embargo, pese a esta circunstancia, el comportamiento que están teniendo variables como la evolución del mercado laboral, la reducción de las tasas de paro o el alza del salario mínimo respecto a antes de la pandemia están ayudando a cerrar poco a poco la brecha de la desigualdad. Tanto es así que, respecto a 2019, en dos de cada tres municipios de la Comunitat esta diferencia económica se redujo.

Evolución

Es lo que señalan los últimos registros relativos al ejercicio 2023 y recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su 'Atlas de distribución de la renta de los hogares'. Un informe que eleva hasta las 359 las localidades de la autonomía en las que el índice de Gini -una estadística que calcula el grado de desigualdad que hay en la distribución de ingresos en una determinada población- ha bajado en este último lustro, siendo un enclave de cada provincia -La Pobla de Benifassà en Castelló, Almudaina en Alicante y Calles en Valencia- los que lideran la caída de esta realidad. Y es que cogiendo este barómetro, que divide en valores del 0 (igualdad total) al 100 (desigualdad completa), este fenómeno ha caído en más de ocho, siete y seis puntos en este periodo, respectivamente.

Junto a ello, otra realidad también resulta positiva. Y es el hecho de que solo en 59 municipios valencianos -aproximadamente uno de cada diez de los 515 en los que se recoge la evolución- este índice supera actualmente los 32,1 puntos. O lo que es lo mismo, solo estos se sitúan por encima de la media -hay más desigualdad- que anota este indicador para el conjunto de España. La parte favorable es que las localidades valencianas que en 2019 se situaban por encima del valor promedio del índice de Gini (33 puntos) crecían hasta las 68, lo que muestra de nuevo como esa desigualdad se va minimizando en líneas generales.

Pese a ello, no hay que olvidar que en otros 35 enclaves valencianos esta brecha económica sí se ha acrecentado en más de dos puntos desde antes de la covid-19, entre ellos en El Toro, el municipio más desigual de la Comunitat con un índice de 44,2.

Menor brecha económica

Pero no solo el índice de Gini refleja esa bajada de la desigualdad mayoritaria en los enclaves de la autonomía. Otro barómetro como el del cociente S80/S20 -que compara la brecha que hay entre lo que cobra de media el 20 % de la población más rico de un municipio con los ingresos promedio del 20 % más pobre- también señala como en la mitad de las localidades de la autonomía esta diferencia se ha acortado en mayor o menor medida desde 2019.

Eso sí, resulta relevante que ninguno de los diez municipios con mayor renta media por habitante -Aigües, Rocafort, Corbera, Godella, Bétera, Benicàssim, San Antonio de Benagéber, l'Eliana, Alboraia y Puçol- de la Comunitat registren una disminución de esta brecha, un factor que apunta a que el crecimiento de estos ingresos medios no es uniforme en toda la población, sino que evoluciona de forma heterogénea, favoreciendo especialmente a las rentas más altas.

Más renta por persona

Más allá de índices de desigualdad, la evolución del atlas también deja otro aspecto positivo en la renta neta que cada individuo recibía en 2019 y la que ingresaba en 2023. Como prueba de ello, solo cinco pueblos -Benifairó de la Valldigna, Barracas,Todolella, Villamalur y Gestalgar- vieron como este indicador económico caía en este lapso de tiempo. Del mismo modo, en cuatro de cada cinco de los más de 500 municipios que recoge el INE el aumento de estas retribuciones per cápita fue superior a la evolución que tuvo la inflación en ese periodo, que acumuló un encarecimiento del 15,84 %.