Las rentas bajas sufrieron el doble el golpe de la dana y se han recuperado más lentamente

El golpe de la dana tuvo un impacto destacado en el consumo de la ciudadanía con menos recursos, que también ha sido la que más ha sufrido para salir adelante un año después de la tragedia. Esa es una de las conclusiones que refleja el informe "Situación económica en la provincia de Valencia un año después de la dana" elaborado por CaixaBank Research, un documento que refleja como el consumo de las rentas bajas "llegó a caer un 82 % frente al 40 % de las rentas altas". O lo que es lo mismo, que pone de manifiesto "la desigualdad en la evolución según las características de los afectados".

Consumo menos recuperado

No en vano, una persona con menos recursos también suele tener menos margen de maniobra cuando llega un imprevisto. Más aún si este es de proporciones tan importantes como una catástrofe como la que sucedió el 29-O que se llevó por delante coches, viviendas o negocios. En ese contexto, el informe de la entidad de análisis del banco -elaborado por Zoel Martín y Eduard Alcobé- señala también como entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025, "el consumo de las rentas bajas aumentó un 12 % interanual, por debajo del 16 % registrado entre las rentas altas, ampliándose así la brecha de consumo".

En esta línea, el documento también explica como fueron los primeros días y semanas tras la riada en lo que a compras se refiere. De manera general, el consumo de los residentes damnificados cayó un 47 % entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre. Sin embargo, tan solo un mes después y motivado por "la necesidad de reponer bienes", el crecimiento del gasto llevado a cabo por los habitantes de esos municipios dañados "ya superaba la media nacional". Una tendencia que se ha "mantenido durante el último año, aunque la diferencia respecto al resto de España se ha ido reduciendo en los últimos meses".

Impacto en las pequeñas empresas

Más allá de la población, CaixaBank Research también hace un análisis de cómo se ha comportado el tejido económico y, por otro lado, la evolución en algunos municipios. Respecto al primer elemento, la facturación de los comercios en esos primeros días tras la catástrofe cayó "un 83 %" y el gasto realizado en esos negocios de la zona cero no se recuperó "hasta junio, cuando el crecimiento volvió a ser positivo". Eso sí, no todos los negocios resistieron igual. "Las grandes empresas resistieron mejor: su facturación cayó un 85 % tras la dana, pero en septiembre ya se había recuperado al nivel del año anterior. Por el contrario, las pequeñas empresas sufrieron una caída del 98 % y, un año después, su facturación seguía más de un 10 % por debajo del mismo periodo del año pasado", señala el informe.

En cuanto a la evolución geográfica, el informe también pone el foco en el hecho de que "un aumento del consumo de los residentes no implica necesariamente una mayor facturación en los comercios locales" de un municipio. Una realidad ejemplificada en los casos de Alfafar y Paiporta, enclaves en los que el consumo de los habitantes "creció más de un 20% interanual en septiembre, mientras que la facturación de sus comercios apenas superó en un 10 % la del año anterior". Una diferencia que se explica "por el hecho que algunos comercios no han retomado su actividad".