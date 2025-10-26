Fernando Silva, CEO de Siemens Iberia: "Queremos llegar a los 1.000 empleados en Cataluña para 2030"

Siemens empezó fabricando telégrafos, hace más de 150 años, y hoy se dedica a la inteligencia artificial, la industria del automóvil o las infraestructuras hidrográficas, entre muchos otros. Esta multinacional de origen alemán ha pasado de ser una corporación industrial a también una empresa de tecnología diversificada. Entre los principales verticales en los que opera la compañía (Automoción, Agua, Alimentación y bebidas, Centros de datos, Edificios, Energía y Farma) representan aproximadamente el 57% de la facturación de la compañía. Esa transición ha querido escenificarla con el traslado de su sede en Catalunya de una fábrica en Cornellà -que mantienen- a unas nuevas oficinas en la Torre Diagonal One. El consejero delegado en Iberia, Fernando Silva, recibe a EL PERIÓDICO en la inauguración de la planta.

Siemens ha ido cambiando a lo largo de su historia. ¿Cuáles serían ahora mismo sus prioridades?

Estamos en un proceso de transformación muy intenso. Nuestra estrategia es conectar el mundo físico con el mundo digital y tenemos una ventaja como compañía que es conocer cómo fabricar un coche, cómo atender un paciente en un hospital y también cómo crear la capa digital del 'software'. Y básicamente actuamos en cinco sectores: Industria, de cara a digitalizarla; infraestructuras, porque cuando miramos las infraestructuras en España se han desarrollado muchísimo en los años 80 y 90 y ahora es el momento de digitalizarlas; movilidad, tanto ferroviaria como por carretera; sector sanitario y también en la parte de edificios.

Hay que reindustrializar España y Europa

¿Cuál diría que tiene el mayor potencial?

Hay que reindustrializar España y Europa y por eso la industria siempre va a ser un pilar crítico. Y cuando hablamos de reindustrializar, obviamente hablamos de, en algunas situaciones, nuevas industrias, como las acerías verdes. También transformar la industria de la automoción para el coche eléctrico.

Otro negocio al alza es el agua, un recurso que será cada vez más preciado...

Es un recurso muy escaso y todavía hay pérdidas significativas en las redes de distribución y por eso, por ejemplo, trabajamos con el canal de Aragón y Catalunya en reducir las pérdidas, mejorar la eficiencia en la distribución y reducir también su huella de carbono, porque una infraestructura de agua tiene por detrás una infraestructura eléctrica potente. Ahora mismo con estos servicios facturamos más de 2.500 millones de euros entre España y Portugal y tiene un potencial de crecimiento muy importante.

¿Y la inteligencia artificial?

Sí, evidentemente, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, pero también con desarrollo de software, la ciberseguridad o la conectividad. La capa digital es transversal a todos los sectores y por eso creemos que hay que invertir en centros de datos, infraestructuras de telecomunicaciones y talento en las universidades para esos sectores de futuro. Por eso siempre digo que el reto es trazar un triángulo equilibrado entre industria, economía digital y turismo.

Queremos afianzar la cadena de centros de datos: Barcelona, Zaragoza, Madrid, Lisboa

¿Catalunya tiene las condiciones para equilibrar ese triángulo?

Estamos en una zona muy industrial, con mucho talento y donde hay el Barcelona Supercomputing Center, con fábricas de inteligencia artificial… tenemos todo lo que es necesario para que Catalunya se pueda afirmar en España y de cara a Europa también.

¿Es entonces Catalunya prioritaria para Siemens?

Absolutamente, creo que el ejemplo principal es nuestro traslado a esta nueva oficina, en la Torre Diagonal One, a la vez que seguimos en Cornellà, con nuestra fábrica para el sector ferroviario. Nos mudamos aquí para estar más cerca del talento, demostrar somos primero una compañía de tecnología y acercarnos a nuestros socios tecnológicos como Microsoft, Telefónica o Nvidia.

Pero el nuevo hub de centros de datos se lo ha llevado Madrid.

Sí, el hub de centro de datos está entre Madrid y Zaragoza ahora mismo.

¿Por qué?

Nuestra visión es que el eje principal va a ser Barcelona, Zaragoza, Madrid, Lisboa. El ‘hub’ está entre Madrid y Zaragoza, pero vamos a tener recursos en toda Iberia. Hoy en día cuando lanzamos una vacante muchas veces ya no identificamos si la persona tiene que estar ubicada en Barcelona, en Lisboa o en Madrid, lo que hacemos es buscar los mejores, generar un modelo flexible de trabajo y hay muchísimos centros de datos ya aquí en Barcelona. Estoy seguro que más tarde o más pronto vamos a abrir un ‘hub’ de centro de datos también en Catalunya.

Siemens emplea actualmente unas 700 personas en Catalunya, ¿tienen el objetivo de llegar a las 1.000 en 2030?

Me gusta el hito de las 1.000, debe ser un objetivo para Catalunya. No tengo ahora mismo una fecha, porque justo estamos revisando el plan estratégico de la compañía. Pero lo que puedo decir es que nuestra casa matriz reconoce mucho la capacidad que tenemos en España. Y Catalunya, que además está más cerca del resto de Europa, tiene aquí un papel fundamental. Por eso me gusta el hito de los 1.000 trabajadores, sería razonable.

Europa no enfocó bien la transición del coche de combustión al eléctrico

Catalunya tiene mucha tradición en la industria del motor, pero las coordenadas están cambiando, Asia aprieta muy fuerte y aquí el coche eléctrico está teniendo claras dificultades para arrancar. ¿Por qué?

Sí, sí. La transición del coche de combustión al coche eléctrico fue un tema que creo que Europa no ha enfocado bien. Por un lado se han impuesto algunos objetivos demasiado optimistas. Por otro lado, las marcas no han apostado seriamente en la transición en su momento. Pero ahora creo que sí se están haciendo las cosas bien. Seat es un muy buen ejemplo, con una muy clara estrategia y por eso sigue en una situación muy buena.

¿Las medidas de apoyo de la Administración van en la buena dirección?

Sí, creo que lo que estamos haciendo tiene sentido, que es dominar y controlar toda la cadena de valor del coche eléctrico. Desde la materia prima, tenemos capacidad de minería de litio y otras materias primas. Tenemos capacidad y se están construyendo fábricas de baterías importantes, por ejemplo, en Valencia o en Zaragoza.

Pero la gente no está comprando coches eléctricos…

¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? El Gobierno debería establecer incentivos fiscales para comprar el coche eléctrico, tanto para las personas como para las compañías. En Siemens ya no se compra o no se alquila ningún coche que no sea eléctrico. También hay que reforzar la confianza del usuario y tener una infraestructura de electrolineras, con un sistema de pago universal y acceso a carga en cualquier momento.

En el actual contexto, ¿aumentará Siemens sus inversiones en defensa y seguridad?

Tenemos que seguir invirtiendo para apoyar una industria de defensa europea competitiva, flexible y que pueda desarrollar sus productos rápidamente. Por ejemplo, la Fragata F110 de Navantia se ha diseñado con ingeniería de Siemens. El sector militar tradicionalmente estaba muy retrasado a nivel de automatización industrial, por eso creo que en la parte de producción podemos jugar un papel importante. Y luego también podemos aumentar nuestra aportación en autonomía energética, autonomía de agua e infraestructura de datos.