"La IA es un arma de doble filo, hay que usarla con cuidado"

El consumidor actual es cada vez más infiel, ¿Cuáles son las técnicas de las marcas para atraerlo y lograr fidelizarlo?

Para conservar la fidelidad ya no es suficiente con tener una marca potente y reconocida. Es necesario que los productos ofrezcan un factor diferenciador, novedoso y que "enganchen" al consumidor.

¿Hasta qué punto es importante que una empresa tenga un posicionamiento ético o comprometido?

Para el reconocimiento de la marca es fundamental que se transmitan valores que conecten con el público objetivo. Pero tamién es necesario que dichos valores tengan coherencia con los productos que ofrece.

Nuevas fórmulas que permiten al consumidor decidir en el proceso de compra.

El primero es el posicionamiento. Ya que si no estás en los lineales o en las plataformas de venta, no hay opción. Y cada vez más, en el posicionamiento, el primer paso es convencer con la propuesta al distribuidor que lo pondrá en el mercado. Somos muchos competidores, y sólo las mejores opciones llegan a los lineales.

La experiencia se ha impuesto al producto como factor de elección. ¿Qué debe tener esa experiencia para enganchar a este nuevo consumir?

Si el producto es flojo, aunque la experiencia invite a probarlo, es poco probable que haya repetición. Por lo que, aunque la experiencia y, añadiría, las modas pueden determinar conseguir nuevos consumidores. La calidad del producto será lo determinante para que sea algo volátil o duradero.

¿Cómo pueden las marcas ofrecer una experiencia coherente cuando una misma persona interactúa en cinco canales distintos?

Como comentaba, lo importancia es que la coherencia se dé entre la marca y los productos que ofrece. Los fabricantes podemos proponer experiencias, pero con la cantidad de información que recibimos ahora mismo, será el consumidor el que termine viviendo su propia experiencia y esa será la que recuerde a nivel emocional.

¿La IA está mejorando la atención al cliente o la está deshumanizando?

En general considero que la IA está deshumanizando y hay mucha incertidumbre de las consecuencias que va a tener a nivel psico-social, pero también está permitiéndonos avanzar mucho más rápido. Lo considero un arma de doble filo que hay que utilizar con cuidado y honestidad.

¿Se puede recuperar a un cliente perdido o el “switch” es definitivo?

Los consumidores somos cada vez más volátiles. Nos gusta probar cosas nuevas, productos de moda y vivir nuevas experiencias. Si algo no nos convence, desconectamos de inmediato, pero no considero que se cierre una puerta de forma definitiva. Lo que sí es importante es ser capaz de captar la atención y el interés de los consumidores de forma continuada para que, de alguna forma, se mantenga siempre un hilo de comunicaicón con la marca-productos.