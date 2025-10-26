La segunda sesión del IV Fórum Europeo de Inteligencia Artificialcontará con las intervenciones de Verónica Bolón, profesora C&T de la Universidade da Coruña e investigadora del Centro de Investigación TIC (CITIC), y Emma Torró, investigadora del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC‑UV) y miembro de la colaboración ATLAS en el CERN. La mesa «Academia Joven de la ciencia: La IA para el avance científico» estará moderada por Óscar Lucía, presidente de la Academia Joven de España.

Verónica Bolón ha desarrollado una brillante carrera científica centrada en el aprendizaje automático y la inteligencia artificial sostenible. Su tesis doctoral recibió el Premio Extraordinario de Doctorado y varios galardones de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial.

Autora de más de un centenar de artículos científicos, capítulos de libro y dos monografías, sus trabajos han sido ampliamente citados y han tenido aplicación directa en ámbitos médicos —como el diagnóstico de la retinopatía del prematuro o el síndrome del ojo seco—, en la ingeniería —detección de vertidos de petróleo— y en educación —corrección automática de exámenes—. En 2018 obtuvo una prestigiosa Beca Leonardo de la Fundación BBVA para su proyecto sobre selección de características en dispositivos wearables.

Su trayectoria ha sido reconocida con la Medalla a Jóvenes Investigadores de la Real Academia de Ingeniería, el Premio Dona TIC Revelación y el Premio Ada Byron del Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Galicia. Desde 2020 es académica de número de la Academia Joven de España y, desde 2022, académica correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, siendo la mujer más joven en ocupar este cargo.

Por su parte, Emma Torró, licenciada en Física por la Universitat de València y doctora por el IFIC, centró su tesis en la búsqueda de una nueva física dentro de modelos de Supersimetría. Ha desarrollado su carrera en instituciones de referencia como la Universidad de Washington y el CERN, donde coordinó el grupo de física «Exótica» del experimento ATLAS, aplicando técnicas de machine learning para detectar partículas de vida media larga.

Desde 2020 es investigadora de excelencia CIDEGENT de la Generalitat Valenciana, liderando un proyecto propio orientado a la búsqueda de partículas exóticas en los experimentos ATLAS y MATHUSLA, consolidándose como una de las científicas más prometedoras en física de altas energías e inteligencia artificial aplicada.

