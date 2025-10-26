El valor de la IA en el sector de la salud y del bienestar

El IV Fórum Europeo de Inteligencia Artificial continúa el 6 de noviembre en el ADDA con una de sus sesiones más esperadas: «¿Cómo aporta valor la IA al sector de la salud y del bienestar?», en la que participarán cuatro referentes en la medicina, la investigación y el bienestar personal. Compartirán sus experiencias sobre cómo la tecnología está revolucionando la forma de diagnosticar, tratar y cuidar a las personas.

Jesús García-Foncillas López, catedrático de Oncología de la Universidad Autónoma de Madrid, encabeza la mesa como una de las voces más autorizadas en investigación biomédica en España. Dirige el Departamento de Oncología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, además del Centro Integral de Cáncer y la División de Oncología Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria FJD-UAM. Con más de 325 artículos científicos publicados, 34 tesis doctorales dirigidas y una extensa trayectoria en la dirección de programas oncológicos en cuatro hospitales madrileños, ha sido distinguido con el Premio Nacional de la Real Academia Nacional de Medicina y el reconocimiento como mejor investigador en Oncología por La Razón en 2020. Su liderazgo en la Fundación ECO (Excelencia y Calidad en Oncología) y su implicación en la innovación clínica lo sitúan a la vanguardia de la oncología de precisión.

La neurocientífica Guiomar Niso, científica titular del CSIC y vicepresidenta de la Academia Joven de España, aportará la perspectiva de la neurociencia avanzada. Dirige el Grupo de Neuroimagen del Instituto Cajal, donde trabaja en la caracterización de la actividad cerebral humana mediante electrofisiología. Defensora de la ciencia abierta, lidera proyectos internacionales como OMEGA y Brainlife, que impulsan la transparencia y la reproducibilidad en investigación. Su carrera ha sido reconocida con la Medalla para Jóvenes Investigadores de la Real Academia de Ingeniería, el Premio Ada Byron y el Premio Internacional de Ciencia Abierta de The Neuro.

Desde la medicina reproductiva, la doctora Ángela Llaneza, ginecóloga especialista en fertilidad del Grupo Tambre, abordará cómo la IA está optimizando los tratamientos personalizados y la predicción de resultados en fertilidad. Con una sólida trayectoria en el Instituto Bernabeu y el Hospital Clínico San Carlos, Llaneza dirige actualmente el Instituto Médico Antiaging, combinando innovación clínica y enfoque empático en el acompañamiento de las pacientes.

Por su parte, Manuel Bonilla es presidente de Encuentros NOW y director corporativo de Innovación en SHA & AB Living Group, organización pionera a nivel mundial en bienestar. Con amplia experiencia en dirección, estrategia e innovación a nivel C-Level en distintos sectores, actualmente centrado en el ámbito de la salud. Licenciado en Dirección de Empresas por el CEU y formado en Inteligencia Artificial por el MIT y Harvard Medical School, es profesor universitario, conferenciante y autor en medios y congresos internacionales. Sus proyectos de transformación digital han sido premiados por organismos de prestigio como el IEEE. Consejero de startups y mentor de emprendedores.

Inscríbete en este enlace.