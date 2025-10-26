"Las marcas deben intentar que el consumidor se identifique con sus valores

El consumidor actual es cada vez más infiel, ¿Cuáles son las técnicas de las marcas para atraerlo y lograr fidelizarlo?

Al final se trata de proporcionarle beneficios que no obtenga en otras marcas o establecimientos. Las marcas y los retailes deben tratar de que el consumidor se identifique con el propósito de la marca y sus valores.

¿Hasta qué punto es importante que una empresa tenga un posicionamiento ético o comprometido?

Es fundamental para los consumidores pues estos piensan que empresa que no lo cumple, o no es adecuado o no lo tiene.

Nuevas fórmulas que permiten al consumidor decidir en el proceso de compra.

Hoy en día tenemos una dos vertientes, webrooming o showrooming, tanto las marcas como el retail tiene que estar en ambas líneas y tenerlas muy activas.

La experiencia se ha impuesto al producto como factor de elección. ¿Qué debe tener esa experiencia para enganchar a este nuevo consumir?

Al final, es básica la memorabilidad de dicha experiencia, hoy en día se puede comprar a través de muchas vias y variedad de productos, el cliente eligirá aquellas que le proporcionen una mayor satisfacción. Hay técnicas para llevar a cabo la medición de esto.

¿Cómo pueden las marcas ofrecer una experiencia coherente cuando una misma persona interactúa en cinco canales distintos?

Tratando de hacer coincidir sus gustos y valores con la experiencia a desarrollar.

¿La IA está mejorando la atención al cliente o la está deshumanizando?

La IA bien trabajada, la está mejorando, cuando no existe un cuidado de la misma y su ecosistema, nos encontramos con que puede estar actuando mal.

¿Se puede recuperar a un cliente perdido o el “switch” es definitivo?

Se puede recuperar, aunque depende mucho de la caracterización del cliente y los motivos de la pérdida.