Carlos Mínguez, director de Relaciones Externas & Desarrollo de Negocio de GfK – An NIQ Company | España, participó en un encuentro organizado por el Club Marketing del Mediterráneo (CMM) sobre la evolución del consumidor estos últimos años

Carlos Mínguez: "Las marcas deben intentar que el consumidor se identifique con sus valores"

Levante TV

Sara Cañada

Sara Cañada

València

El consumidor actual es cada vez más infiel, ¿Cuáles son las técnicas de las marcas para atraerlo y lograr fidelizarlo?

Al final se trata de proporcionarle beneficios que no obtenga en otras marcas o establecimientos. Las marcas y los retailes deben tratar de que el consumidor se identifique con el propósito de la marca y sus valores.

¿Hasta qué punto es importante que una empresa tenga un posicionamiento ético o comprometido?

Es fundamental para los consumidores pues estos piensan que empresa que no lo cumple, o no es adecuado o no lo tiene.

Nuevas fórmulas que permiten al consumidor decidir en el proceso de compra.

Hoy en día tenemos una dos vertientes, webrooming o showrooming, tanto las marcas como el retail tiene que estar en ambas líneas y tenerlas muy activas.

La experiencia se ha impuesto al producto como factor de elección. ¿Qué debe tener esa experiencia para enganchar a este nuevo consumir?

Al final, es básica la memorabilidad de dicha experiencia, hoy en día se puede comprar a través de muchas vias y variedad de productos, el cliente eligirá aquellas que le proporcionen una mayor satisfacción. Hay técnicas para llevar a cabo la medición de esto.

¿Cómo pueden las marcas ofrecer una experiencia coherente cuando una misma persona interactúa en cinco canales distintos?

Tratando de hacer coincidir sus gustos y valores con la experiencia a desarrollar.

¿La IA está mejorando la atención al cliente o la está deshumanizando?

La IA bien trabajada, la está mejorando, cuando no existe un cuidado de la misma y su ecosistema, nos encontramos con que puede estar actuando mal.

¿Se puede recuperar a un cliente perdido o el “switch” es definitivo?

Se puede recuperar, aunque depende mucho de la caracterización del cliente y los motivos de la pérdida.

