Más de 116.000 profesionales en la Comunitat Valenciana faltan al trabajo cada día por estar de baja

El absentismo laboral se ha convertido en uno de los mayores quebraderos de cabeza de los gestores empresariales. Desde el final de la pandemia, las cifras no han hecho más que crecer, hasta el punto de que cada año se pierden en la provincia alrededor del 5 % de las jornadas de trabajo. Un dato que se eleva hasta el 5,3 % a nivel autonómico y hasta el 5,6 % en el conjunto del país.

En otras palabras, que cada día más de 116.000 profesionales en el conjunto de la Comunitat Valenciana- faltan a su puesto de trabajo por encontrarse en situación de incapacidad temporal, es decir, de baja médica. Una situación que se traduce en unas pérdidas económicas de unos 7.100 millones de euros en la autonomía, de los que 2.100 millones serían en la provincia.

Así se ha puesto de manifiesto durante la jornada que la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) -el lobby que reúne a las principales empresas familiares de la autonomía- y la Fundación Étnor han celebrado este lunes en Alicante para analizar este fenómeno y en el que también se han presentado los resultados del estudio realizado por Umivale y el Ivie sobre la materia.

Tras analizar más de 60 millones de casos, el informe apunta dos grandes claves para comprender el aumento del absentismo, que ha pasado del 2,7 % al 5,6 % entre 2013 y 2023. Un proceso que se ha acelerado desde la pandemia.

Varios de los asistentes a la jornada, entre los que estaba el presidente de Mercadona, Juan Roig. / Jose Navarro

Con estas cifras, España se sitúa un 70 % por encima de los niveles de bajas que se producen en Europa y un 300 % por encima de las que se registran en países como Italia, según ha señalado el director general de Umivale Activa, Héctor Blasco.

Las causas

En cuando a los motivos, Blasco ha querido desmontar algunas creencias comunes y asegura que, del cruce de información, no puede deducirse que el incremento del absentismo se deba ni a la precariedad de determinados sectores productivos -aumenta en todos-, ni a la situación de la sanidad en los distintos territorios de España, ni tampoco al envejecimiento de la población, ya que los mayores crecimientos no se registran entre la población de edad más avanzada, sino en las franjas centrales.

Por el contrario, el responsable de Umivale apunta a dos factores como los principales causantes del aumento del número de trabajadores enfermos. Por un lado, el incremento de los dos tipos de patologías "más subjetivas": las algias (dolores), que se incrementan un 39 % en los cinco años que comprende el estudio (de 2018 a 2023) y ya representan el 38 % del total de bajas; y los problemas relacionados con la salud mental, que aumentan un 87 % y provocan el 18,1 % de todas las incapacidades temporales. Por el contrario, las bajas por problemas de traumatología o por procesos oncológicos disminuyen.

Pedro Coca, presidente de la Fundación Étnor; Consuelo Vaquer, de Nirvel; y Javier García, de Magic Costa Blanca. / Jose Navarro

Y, por otro lado, el estudio apunta al colectivo de repetidores. Es decir, las personas que cogen más de una baja en un periodo de un año. El dato es rotundo: un 16,6 % de trabajadores "reincidentes" concentran el 69,6 % de las bajas a nivel nacional, y un 64,5 % de las jornadas perdidas. En la Comunidad Valenciana la situación es algo mejor: los repetidores son un 13,7 % en Valencia, un 12 % en Alicante y un 11,6 % en Castellón.

Y solo uno de cada diez de estas personas con bajas múltiples regresa a la consulta por la misma causa, ha apuntado Héctor Blasco, para quien el problema del absentismo es de "gestión", por una legislación más permisiva que en otros países, y de "ética".

Corresponsabilidad

En este sentido, el presidente de AVE, Vicente Boluda, ha realizado un llamamiento a corresponsabilizarse de este problema. A su juicio, por un lado, los empresarios tienen "la responsabilidad de hacer las cosas muy bien, de cuidar mucho a los trabajadores y crear las condiciones para que se desarrollen personal y profesionalmente".

Pero, a su vez, ha apuntado que los trabajadores y la sociedad civil deben "erradicar los abusos y denunciar el fraude, porque nos afecta a todos", ya que este uso indebido de los recursos ataca la supervivencia del estado del bienestar.

Varios de los asistentes a la jornada. / Jose Navarro

Por último, ha apelado a las administraciones públicas para que permitan a las empresas desarrollar su labor "sin trabas, y también para que faciliten "el correcto funcionamiento del sistema de salud para que se produzca una reducción efectiva del absentismo laboral". Al respecto, también ha abogado por permitir una mayor participación de las mutuas en los procesos de recuperación de los profesionales.

Realización personal

Por su parte, el catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universitat de València, Jesús Conill, ha dado a conocer las principales conclusiones del taller interno que los miembros de AVE han realizado, sobre la base del anterior estudio. Un ejercicio en el que los propios empresarios ha reconocido la necesidad de adaptarse a los valores de las nuevas generaciones, que consideran que "la realización personal no está en el trabajo", como ocurría anteriormente, que no quieren "vivir para trabajar".

Una situación, ante la que Conill ha reclamado a los empresarios que utilicen su "ejemplaridad" y su influencia social para trasladar el mensaje de que el trabajo contribuye al bienestar y la justicia social, y que es necesario para financiar las prestaciones que ayudan a la población en apuros.