Amazon, la Cámara de Comercio de Valencia e INCYDE presentan el programa “Reactiva tu Negocio” para apoyar a 100 empresas afectadas por la dana

Amazon, la Cámara de Comercio de Valencia y la Fundación INCYDE de las Cámaras de Comercio Españolas han presentado hoy en Valencia el programa “Reactiva tu Negocio: Diagnóstico y Mejora para negocios afectados por la dana”, una iniciativa destinada a ayudar a pymes, autónomos y emprendedores de la Comunidad Valenciana a recuperar su actividad y reforzar su competitividad tras las inundaciones provocadas por la dana el pasado año.

El programa, desarrollado con el apoyo del Fondo Social Europeo (FSE), se enmarca en el proyecto “Apoyo al Plan de Reinicio Empresarial. Comunidad de Valencia”, cuyo objetivo es favorecer la recuperación y fortalecimiento del tejido empresarial de la región, impulsando su transformación, sostenibilidad y capacidad de adaptación ante futuros desafíos.

Durante el acto de presentación, los representantes de Amazon, la Fundación INCYDE y la Cámara de Comercio de Valencia han destacado la importancia de acompañar a las empresas en su proceso de reactivación, combinando formación práctica, asesoramiento especializado y recursos digitales que les permitan adaptarse a los nuevos retos del mercado.

“Con este programa queremos estar al lado de las pequeñas empresas que sufrieron las consecuencias de la dana, ofreciéndoles orientación, formación y una estrategia real de recuperación y crecimiento. La colaboración público-privada es esencial para fortalecer la resiliencia del tejido empresarial y ayudar a los emprendedores a mirar hacia el futuro con más confianza”, señaló Javier Collado, director general de la Fundación INCYDE.

Por su parte, Ruth Díaz, directora general para Amazon en España y Portugal, subrayó: “Durante el último año, el tejido empresarial valenciano ha demostrado una extraordinaria capacidad de resiliencia y fortaleza, y es nuestra prioridad seguir apoyando su recuperación, proporcionando las herramientas y recursos necesarios para que estas empresas prosperen en el entorno digital.”

Mientras, el Presidente de la Cámara de Comercio de Valencia destacó: “Desde la Cámara de Comercio de Valencia apoyamos y damos visibilidad a todas aquellas iniciativas que contribuyen a fortalecer el tejido empresarial de nuestra provincia. Programas como este son fundamentales para acompañar a las pymes y autónomos afectados por la DANA en su proceso de recuperación, ayudándoles a aprovechar nuevas oportunidades y a adaptarse a un entorno cada vez más digital y competitivo.”

En concreto, el programa “Reactiva tu Negocio” ofrece un plan integral que combina formación especializada, diagnóstico empresarial y acompañamiento técnico para reforzar áreas clave como la gestión financiera, el marketing digital o la innovación en productos y servicios. La iniciativa contempla cinco ediciones formativas, de las cuales ya ha comenzado la primera, con la participación de 20 pequeños comercios -en cada una de las ediciones- de municipios como Catarroja, Paiporta, Benetússer, Alaquàs, Albal, Alfafar, Sedaví, La Torre o Picanya, gravemente afectados por las inundaciones.

Los participantes representan la diversidad del tejido productivo local, con presencia de sectores como el comercio minorista —moda, calzado, artículos deportivos, joyería, ferretería, regalos, tejidos o decoración—, además de servicios profesionales como fotografía, carpintería, tapicería, mecanizado CNC o centros de bienestar y entrenamiento.

La Fundación INCYDE ya ha desarrollado con éxito dos programas previos de reactivación y mejora empresarial en la Comunidad Valenciana, lo que le permite aportar una experiencia contrastada en la formación y acompañamiento de pequeños negocios locales hacia su recuperación y consolidación.

Además, INCYDE completará el proceso con acciones de mentoring, seguimiento y participación en foros y congresos, para garantizar un acompañamiento continuado que impulse el crecimiento de los negocios y fomente nuevas oportunidades de colaboración y desarrollo empresarial.