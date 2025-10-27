El campo pierde 214.000 toneladas de capacidad productiva en la zona dana

El campo valenciano ha perdido capacidad productiva como consecuencia de la dana de la que el miércoles se cumplirá el primer aniversario. La riada provocó daños enormes en el sector agrario, que se ha convertido en una de las actividades que más les está costando recuperarse. Según la patronal CEV, el 50 % no ha vuelto todavía a la situación previa. Y tardará en hacerlo porque muchos campos quedaron destruidos y replantar los árboles y que puedan producir se demorará al menos cinco años. La Unió Llauradora ha cuantificado en más de 214.000 toneladas la pérdida de capacidad productiva por la dana en los cultivos valencianos.

La organización agraria calcula que las pérdidas superan los 103 millones de euros. Es la cantidad que dejarán de ingresar los productores de cultivos valencianos como los cítricos, el caqui, la viña, el olivar los frutos secos, los frutales, las hortalizas, los viveros de flor y las plantas ornamentales.

Indignación

Debido a la magnitud de estos daños, la entidad dirigida por Carles Peris considera "indignante" que el Consell, hace quince días, suprimiera "una partida de 26,7 millones para recuperar la capacidad productiva en las explotaciones" valencianas afectadas por la riada, según un comunicado de la organización agraria hecho público hoy.

Campos de naranjos afectados por la riada / Perales Iborra

La nota explicita que mediante resolución del 14 de octubre, el DOGV del 17 de octubre publicaba la eliminación por parte del Consell de la citada línea presupuestaria de 26,7 millones y que estaba aprobada en los presupuestos para 2025 de la Generalitat. La partida "se redirige ahora a otras finalidades, incumpliendo así el mandato de Les Corts y sin consultar tampoco a las organizaciones profesionales agrarias que participaron en la primera fase de elaboración de la normativa de las ayudas".

Presupuesto

La Unió reclama que en el presupuesto de 2026 se incremente la dotación hasta los 35 millones de euros "para garantizar la cobertura de todas las necesidades derivadas de la catástrofe y evitar que el sector agrario vuelva a ser víctima recurrente de estas decisiones presupuestarias injustas. Además, exige que la tramitación de la normativa empiece de manera inmediata, con la publicación de la orden de bases y la convocatoria de las ayudas a principios de 2026".

La organización agraria considera que un año después de la dana, "la recuperación es muy desigual. Hay explotaciones agrícolas que han podido rehacerse parcialmente gracias a las ayudas, a las actuaciones de Tragsa y al esfuerzo de los agricultores y a la solidaridad del sector, pero en muchas zonas las infraestructuras agrarias -como por ejemplo caminos, acequias o sistemas de riego- siguen sin estar plenamente operativas. Además, las ayudas públicas llegan con bastante lentitud".

Ayudas

Las ayudas directas de las administraciones que llegaron al principio y las indemnizaciones de Agroseguro "fueron un apoyo necesario para iniciar la recuperación, pero claramente insuficientes para compensar la magnitud de los daños porque hay que tener en cuenta que la mayoría de ellas han sido establecidas con el régimen de minimis y, por tanto, la ayuda máxima a la que ha podido acceder un agricultor o ganadero afectado es de 25.000 euros, totalmente insuficiente para recuperar sus explotaciones con garantías suficientes para recuperar la capacidad productiva".