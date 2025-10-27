Consum abrirá el 1 de noviembre: Estos son los horarios

La cooperativa valenciana Consum ha anunciado hoy que mantendrá abiertas su puertas el próximo sábado, que es festivo por ser el 1 de noviembre, festividad de todos los Santos, que muchas familias aprovechan para rendir tributos a sus miembros fallecidos con visitas a los cementerios.

La cadena de alimentación ha remitido un comunicado en el que asegura que los 670 supermercados que componen su red propia estarán abiertos dicho día pero solo por la mañana. En concreto, el horario que ha anunciado es el de apertura a las 9 de la mañana y cierre de los establecimientos a 14.30 del mediodía.

Negocio

La semana pasada, durante el 40 Congreso de Gran Consumo Aecoc, en València, el director general de Consum, Antonio Rodríguez, anunció que prevé un año 2026 de "estabilidad" en los indicadores de consumo, inflación y costes de las materias primas y por ello espera que la firma supere los 5.000 millones de euros en cifra de negocio, así como lograr un "récord" de beneficios, ha puntualizado. El principal ejecutivo de la cooperativa valenciana, Indicó en declaraciones a la prensa que la mayor parte del crecimiento del consumo en su red de tiendas -que también se producirá en esta próxima Navidad- procede de las marcas de fabricantes (que representan un 85% de sus referencias) frente al "estancamiento" de las enseñas blancas o del distribuidor, que acaparan tan solo un 15% del total de su oferta.

El director general de Consum, Antonio Rodrí­guez, el pasado jueves / Miguel Ángel Montesinos

La cooperativa valenciana prevé abrir 35 franquicias y 18 tiendas propias y tras cerrar algunas, quedará su red comercial con 40 nuevos establecimientos en 2026. Además, Rodríguez precisó que relanzará las ventas 'online' con la puesta en marcha de una nueva plataforma logística en Valencia. Actualmente, Consum cuenta con algo más de 1.000 supermercados, entre propios y franquiciados Charter, distribuidos por Cataluña, Comunitat Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón. Consum registró una facturación de 4.707,3 millones de euros en 2024, que supone un 7,3% más que el año anterior y unos beneficios de 108,7 millones de euros, un 7,5% por encima del año anterior.