La economía de Alfafar, Aldaia o Paiporta no levanta el vuelo tras la dana

Un año después de que el agua arrasara ese fatídico 29-O decenas de municipios valencianos, la recuperación económica y del tejido empresarial de las zonas golpeadas se ha logrado en buena medida. Según un análisis dado a conocer este lunes por la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), sin ir más lejos, la reapertura de las compañías en esos enclaves damnificados ronda el 90 % y la actividad económica se sitúa incluso por encima de los niveles previos a la tragedia. No obstante, ese resurgimiento no ha sido homogéneo. Tampoco completo. Y hasta ocho municipios ubicados en esos territorios más castigados por la riada aún no han podido levantar de nuevo el vuelo. De Paiporta a Alfafar. De Aldaia a Godelleta.

Los municipios más dañados

Ese desglose por localidades y en qué punto está actualmente su recuperación es una de las principales conclusiones que deja el informe 'Evaluación económica del impacto de la dana de Valencia en los municipios afectados: impacto en ventas y en ERTE', elaborado por el director adjunto del Ivie y catedrático de Economía de la Universitat de València, Joaquín Maudos, y el tambié miembro del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Carlos Gómez. Un documento que mira más allá de los datos generales, que apuntan a que, en los 28 municipios más dañados por la catástrofe, de media en el último trimestre del año pasado y el primero de 2025 ya había crecimientos en ventas del 0,3 % y 7,4 %, respectivamente.

Pero, según el desglose del Ivie, de esas casi treinta localidades casi una decena "no ha podido revertir la dinámica iniciada tras la dana". Además de Sot de Chera, que con caídas de su actividad del 13,6 % y 34,6 % en los citados periodos ha sido el enclave en el que esa recuperación estuvo más alejada, otros lugares como Paiporta, Godelleta, Aldaia o Alfafar también se encuentran entre esos municipios todavía sin recuperar su economía.

Varias personas son atendidas en una farmacia de Alfafar. / Miguel Ángel Montesinos

En el primero, por ejemplo, las ventas cayeron en el tramo final del 2024 hasta un 18 %, mientras que en el inicio de este ejercicio esa facturación siguión cayendo, aunque solo un 5 %. En Godelleta, por su parte, las pérdidas fueron del 22 % y del 5,2 %, respectivamente; en Aldaia del 2,9 % y del 0,8 % y en Alfafar, aunque tuvo un ligero repunte del 2,8 % a cierre de 2024, el desplome de ventas rozó el 7 % en el tramo inicial de 2025. Llocnou de la Corona, Montroi y Algemesí son las otras localidades aún 'lastradas' por la riada.

Golpe por tamaños y sectores

Más allá del ámbito geográfico, el informe del Ivie también deja otros mensajes relevantes. Entre ellos, que las firmas que facturan menos de seis millones de euros vieron cómo su cifra de negocio se reducía más de un 10 % frente al 2 % de caída en las de mayor tamaño. O lo que es lo mismo, que las pequeñas "resistieron mucho peor que las grandes el impacto de la dana", especialmente en l'Horta Sud. Del mismo modo, el análisis de Maudos y Gómez también alerta de que ese golpe inicial todavía no se ha logrado revertir en dos actividades en la zona cero, como son la industria y el transporte y las comunicaciones. Un campo en el que el texto de la CEV complementa el análisis.

En concreto, ese documento señala que el sector primario es el más afectado, al presentar actualmente un grado de recuperación del 60 %. Además, entre un 10 y un 15 % de las explotaciones agrarias afectadas no podrán volver a operar. En el sector servicios, se estima que al menos un 20 % de los establecimientos no reabrirá, mientras que en la hostelería la recuperación se sitúa actualmente en el 80 %. Aunque uno de cada cinco negocios de esta actividad también corre el riesgo de no volver a levantar la persiana.

Por último, mirando al presente y futuro, el Ivie también aboga por "concentrar e intensificar las ayudas públicas a los municipios más afectados por la dana en términos de pérdida de ventas de sus empresas". "Hay que realizar un esfuerzo en sectorializar las ayudas a empresas y focalizarlas en aquellos sectores donde todavía quedan trabajadores en situación de ERTE y donde la facturación no ha recuperado los niveles predana", concluye.