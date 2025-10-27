El Puerto de Valencia se distancia de sus competidores

El puerto de Valencia se distancia de casi todos sus competidores en el transporte marítimo de mercancías. Según los datos que ha dado a conocer esta semana Puertos del Estado, en los nueve primeros meses del año el tráfico total del recinto valenciano ascendió a 60,75 millones de toneladas, lo que implica un descenso del 1,4 % respecto al mismo período de 2024. En un contexto en el que el transporte internacional de mercaderías por barco está ralentizado por las tensiones geopolíticas, entre ellas la política arancelaria de los Estados Unidos de Donald Trump, la evolución del puerto valenciano es la menos mala de los recintos españoles que superan los 20 millones de toneladas, si exceptuamos el caso del de Las Palmas, que crece un 18 % y se sitúa en los 27,79 millones de toneladas.

El puerto que mueve más mercancías, el de Algeciras, registra una disminución del 5,2 %, hasta los 75,04 millones, mientras que el tercero -justo por detrás del de Valencia-, que es el de Barcelona baja un 1,6 %y se queda en 52,3 millones. Bilbao cae un 10,1 %, hasta los 23,8 millones; Cartagena lo hace en un 8,1 %, hasta 25,03; Huelva, un 5,2 %, hasta 22,1 y Tarragona, un 8,8 %, hasta 21,7 millones de toneladas.

Terminal de contenedores del puerto de Valencia / Miguel Ángel Montesinos

La situación es muy parecida en cuanto al número de contenedores que mueve cada autoridad portuaria, aunque en este caso la de Valencia se despega de sus principales competidores, dado que registra en los nueve primeros meses del año un incremento del 3,7 % y alcanza los 4,28 millones de TEU, capacidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies (6,1 m). Por contra, Algeciras, que ocupa la segunda posición en esta estadística, tuvo un descenso del 1,6 % y se quedó en los 3,5 millones , mientras que el tercero, Barcelona, baja un 5,1 %, hasta 2,8 millones.

Cruceros

El informe de Puertos del Estado se detiene también a analizar la evolución en el presente ejercicio del tráfico de cruceros en los recintos españoles. De media, se produce un incremento del 11,8 % en el número de pasajeros, que alcanzan los 10,2 millones de personas en el período comprendido entre enero y septiembre de este año. El de València no ocupa en este caso las p osiciones desatacadas del trasiego de mercancías. En los nueve primeros meses de 2025, 633.041 cruceristas pasaron por sus instalaciones, es decir un 2,3 % más que en el mismo período de 2024. Se trata de un porcentaje inferior al 8,5 % de incremento registrado por Barcelona (3,07 millones de viajeros), que ostenta la primera posición en el ránking nacional. La segunda corresponde a Baleares, con 2,11 millones tras una subida del 5 %. El tercer lugar del escalafón es para Las Palmas de Gran Canaria, con 1,2 millones de pasajeros y un alza del 18,4 %. n