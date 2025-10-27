La burocracia del Consell bloquea la entrega de mil pisos terminados

La burocracia de la Generalitat Valenciana está paralizando la entrega de más de un millar de pisos terminados en Valencia, según denuncian los promotores. Los compradores tienen que esperar meses para recibir las llaves a pesar de que las viviendas están para entrar a vivir. El problema es que a los inmuebles les falta un permiso para la conexión eléctrica que tramita la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo y cuya gestión tiene un retraso medio de 18 meses. La Dirección General de Energía asegura que "es consciente del problema" y prepara un plan de choque.

La Generalitat informó al representante de un grupo de compradores preocupados por el retraso en la entrega de su vivienda nueva que tienen casos pendientes de resolver desde el año 2022, que los resuelven por orden de entrada y que el permiso de conexión para su promoción de viviendas (situada en el distrito de Patraix de València) iba a tardar porque la petición entró a finales de 2024.

Los promotores, que están muy preocupados por el coste financiero que les supone tener los pisos terminados sin poder entregarlos, afirman que en otras comunidades autónomas este tipo de trámites se resuelve "en un mes y medio".

Una docena de promociones

El bloqueo, según las mismas fuentes, afecta a una docena de promociones de vivienda. "Son un millar de pisos que podían entregarse y que están bloqueados", lamentan. El problema afecta sobre todo a Valencia. "En Alicante y Castellón la tramitación funciona mejor", añaden.

Los expedientes bloqueados son de edificios que necesitan tener un centro de transformación por su volumen de viviendas. "Estas instalaciones ya han sido supervisadas por un ingeniero y por Iberdrola. La compañía eléctrica es la primera interesada en que la instalación esté bien y que la conexión sea rápida. La Conselleria solo tiene que comprobar que toda es correcto, pero mantiene los casos bloqueados", insisten los promotores.

Fuentes de Iberdrola informaron: "Somos conscientes de que hay cierto retraso en la tramitación de proyectos en la Conselleria, algo que no depende de las empresas eléctricas. La Administración tiene en marcha una propuesta de simplificación administrativa para desbloquear el tema".

"Saturados de trabajo"

Los compradores afectados tienen asumido que la situación puede ir para largo. "Incluso si a nivel político se involucraran ya, todo esto va lento entre que se preparan los textos, se aprueban y pasan a publicación", recoge un mensaje interno de un grupo de afectados remitido por un representante que acudió a Conselleria a pedir explicaciones.

"Os pido por favor que ya no escribáis a esta gente (los funcionarios que tramitan los procedimientos) porque lo único que vamos a hacer es dilatar el procedimiento. Me han pedido disculpas infinitas veces, pero ellos llegan hasta donde llegan y están saturados de trabajo. Yo lo he observado en sus mesas, tienen el teléfono sin parar de sonar e infinidad de correos electrónicos que les entran pidiendo información", recoge el mensaje.

A pesar de que en el caso de las promociones de viviendas hay cientos de afectados, los funcionarios alegan que no pueden dar prioridad a este tipo de expedientes. Fuentes de la Generalitat confirman que "los funcionarios no pueden saltarse el orden porque si no estarían prevaricando".

Desde la Conselleria admiten el tapón en la tramitación de los expedientes y lo atribuyen a un problema de personal (son necesarios más funcionarios), legislativo y de procedimiento. "La Dirección General de Energía ya tiene trazado un plan de choque", reitera la Generalitat.

Propuestas de los promotores

Fuentes de la Asociación de Empresas Promotoras de Valencia (Aprova) lamentan que hay mucha rotación de funcionarios. "El director general de Energía, Manuel Argüelles, está implicado en resolver el problema. Hace todo lo que puede, pero está desbordado", aseguran. Los promotores proponen que los procedimientos se agilicen mediante una declaración responsable firmada por el ingeniero que avala la instalación. "Una alternativa es que los colegios profesionales certifiquen que todo es correcto", subrayan