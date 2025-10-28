Solo 334 trabajadores fueron despedidos por la dana

Como en la pandemia del coronavirus, los expedientes temporales de empleo, los ERTE, fueron la tabla de salvación del mercado laboral como consecuencia de la dana. Tan es así que solo 334 trabajadores fueron despedidos por una riada que ahora cumple un año y que en el momento de producirse pareció que había provocado una masacre en las empresas valencianas ubicadas en las poblaciones afectadas.

CC OO-PV asegura que los ERTE fueron una "herramienta de estabilidad" que permitió "gestionar la pérdida de actividad de miles de empresas sin incurrir en despidos", ya que solo se solicitaron 61 expedientes que afectaron, como ha quedado dicho, a 334 personas. Por contra, los ERTE por fuerza mayor alcanzaron las 3.339 solicitudes que beneficiaron a 33.794 trabajadores. El pico de perceptores de estas ayudas se situó entre noviembre de 2024 y enero de 2025, sumando un acumulado de 25.242 personas hasta el 31 de enero, según un comunicado hecho público hoy por el sindicato.

Política

En dicha nota, CC OO-PV afirma que, más allá del ámbito laboral, hay muchas otras cuestiones con crespón negro. En primer lugar, señala que "no se ha dado todavía la asunción de responsabilidades políticas, lo que hace muy difícil que la sociedad valenciana pueda pasar página". Una clara referencia indirecta al mantenimiento en su cargo, todavía, del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien estuvo ausente por decisión propia en las horas críticas de la tragedia.

Un comercio afectado por la dana en Aldaia / German Caballero

La secretaria general del sindicato, Ana García Alcolea, añade que "la herida emocional perdurará", porque todavía cientos de personas mayores y con discapacidad siguen sin poder salir de sus hogares debido a que los ascensores de sus edificios continúan fuera de servicio. Además, "la situación habitacional sigue siendo crítica", con cientos de familias desplazadas de sus viviendas y reubicadas temporalmente. Por último, señala que las consecuencias de la dana en la salud mental son "profundas y duraderas, con un aumento de casos de ansiedad, depresión, problemas de sueño, estrés postraumático y duelos no resueltos".

Cultura

También en el capítulo de daños, CC OO-PV destaca los acaecidos en el sector cultural, con infraestructuras "críticas", como las bibliotecas de Aldaia o Paiporta, y auditorios como los de Catarroja o Guadassuar, que quedaron parcial o totalmente inutilizadas. Empresas privadas como librerías y distribuidoras tardaron entre tres o cuatro meses en reabrir o, en algunos casos, aún no lo han podido hacer.

Los estudios preliminares muestran un severo impacto económico. Se estima que las pérdidas de activos para las empresas culturales afectadas alcanzan los 13,7 millones de euros, mientras que la pérdida de facturación prevista para noviembre y diciembre de 2024 se estima en 3,5 millones de euros. Aproximadamente 800 puestos de trabajo del sector se vieron afectados, con una pérdida de empleo del 7% en la "zona cero". CC OO-PV estima que "no se habrá recuperado ni el 35% de los activos afectados".

Migrantes

Por último, la central destaca el papel que jugó para que el Gobierno tomara varias medidas extraordinarias para garantizar la seguridad jurídica de la población migrante afectada. Por una parte, se concedió una autorización de residencia y trabajo por un año a quienes estuvieran empadronados o con cita en municipios dañados. Este proceso culminó con 28.974 solicitudes resueltas de forma favorable. Por otro, seincluyó la prórroga o renovación automática y gratuita de autorizaciones que expiraban, así como la validez asegurada de permisos supeditados al alta en la Seguridad Social. En conjunto, se resolvieron un total de 35.178 solicitudes de manera favorable, frente a 5.228 desfavorables.