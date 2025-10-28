El Consell alarga 104 contratos temporales en la ITV ante el retraso de las incorporaciones fijas

Las estaciones valencianas de la ITV mantendrán, al menos hasta final de año, a casi todos los empleados que contrató el Consell para cubrir las vacaciones de la plantilla el pasado verano y reforzar así el servicio en su momento de mayor actividad del año. Ese es el movimiento por el que ha apostado la sociedad pública encarga de este servicio -Sitval- mientras sigue pendiente la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de la Oferta Pública de Empleo (OPE). Un trámite reclamado desde hace más un año y que debe servir para ampliar los puestos de trabajo en una estructura de empleados -formada por alrededor de 900 personas sin esos 'extras'- que se encuentra en manifiesto déficit.

"Disponer de todo el personal disponible"

Según han explicado fuentes de la conselleria de Industria consultadas por este diario, de las 119 personas que se sumaron como apoyo temporal a la plantilla de las ITV durante la temporada veraniega y que tenían como fecha límite en sus contratos el 28 de septiembre, se han acabado haciendo hasta 104 prórrogas. Además, también se han incorporado otras 32 personas para sustituir a trabajadores que no estaban disponibles en la plantilla por causas como una baja laboral. Todo, señalan desde el área que dirige Marián Cano, para "disponer de todo el personal posible", aunque fuentes sindicales vinculan esos alargues de contrato más un refuerzo "necesario" porque si no el servicio "se quedaba en cuadro" en algunas estaciones.

Sea como fuere, la realidad es que el Consell ha vuelto a optar por la fórmula de refuerzos que tuvo vigente hasta el cierre del año 2024, cuando según avanzó Levante-EMV se acabaron los contratos de alrededor de un centenar de trabajadores -la gran mayoría de ellos, inspectores- que se habían mantenido en sus puestos de manera temporal desde la reversión a inicios de 2023.

Colas de coches para pasar la ITV en Vara de Quart, el pasado verano. / Francisco Calabuig

Justamente, para evitar esa circunstancia, tenía que aprobarse esa OPE para cubrir más de un centenar de puestos de trabajo, un camino que ya abrió en el verano de 2024 la por aquel entonces consellera de esta 'cartera', Nuria Montes, y que se vio retrasada posteriormente por los permisos previos necesarios de otras áreas del Consell, como Presupuestos, ligado a la Conselleria de Hacienda. Sin embargo, más de un año después de ese momento, todavía no hay avances oficiales ni "estimaciones" sobre cuándo podría culminarse este proceso. "Sigue su curso y en cuanto esté, la sacaremos", dicen desde Industria. Una realidad que no convence a los sindicatos, ya que "vemos que pasan los meses y aquí no se soluciona nada".

Situación de las ITV

Mientras este asunto se resuelve, la disponibilidad de citas en la mayoría de las estaciones valencianas sigue mostrando el color 'verde', es decir, que hay al menos un hueco a disposición de los ciudadanos en menos de un mes. No obstante, en cinco ITV, las fechas disponibles se alargan en el tiempo -como en los casos de Benidorm (cuya primera cita ayer se situaba el 2 de diciembre), Alzira (1 de diciembre) y Sagunt (9 de diciembre)- o, como pasa en Castelló y Vila-real, directamente no existen turnos.