«No todo el mundo tiene que emprender. La clave es rodearse de los mejores»

La Ciudad de las Artes y las Ciencias de València reunió el pasado 22 y 23 de octubre a más de 12.000 profesionales de 120 países en la octava edición de VDS. Hablamos con el CEO de Startup Valencia y VDS, Nacho Mas.

¿Cuál es el objetivo principal de VDS?

Nuestra misión ha ido evolucionando según ha ido madurando el sistema. Al principio teníamos una necesidad de crear más empresas y que más personas se dedicaran al emprendimiento. Según han ido pasando estos ocho años, la necesidad ha ido cambiando hacia ayudar a estas empresas a crecer. Nos hemos dado cuenta que el impacto real en la economía de la región es tener muchos emprendedores, pero ayudarles a crecer y escalar para que puedan aumentar sus plantillas, su volumen de negocio, su inversión y, en definitiva, su impacto.

Este año, el encuentro ha atraído empresas y profesionales de hasta 120 países diferentes. ¿Cómo de importante es trazar este tipo de relaciones con compañías internacionales?

Trabajamos en unos modelos de negocio en los que necesitamos sí o sí estar conectados con el mundo. Una de las diferencias entre una startup y una pyme es que tiene ese potencial de escalabilidad para llegar más lejos y crecer muy rápido. A nivel nacional, tenemos un límite de 50 millones de personas. Al final, para escalar tenemos que tener estas conexiones y el ecosistema valenciano las ha desarrollado en los últimos años para ayudar a nuestro talento y emprendedores tanto para salir y abrir nuevos horizontes, hacia latinoamérica o el norte de Europa, como para venir ellos aquí a encontrar el talento.

¿La Comunitat Valenciana es un lugar atractivo para las empresas?

La Comunitat Valenciana atrae y recibe muchas propuestas de mucho valor añadido. Las empresas han entendido que tienen que estar aquí y nosotros queremos que vengan para poder hacer negocios con ellas. El gran ejemplo que tenemos en la Comunitat Valenciana es el proyecto de Marina de Empresas de Juan Roig, con EDEM, Lanzadera y Angels, que es referente en España y en Europa. Estamos encantados de que esto esté sucediendo aquí y que cada vez haya más marcas y corporaciones que lo estén desarrollando.

¿Qué aportan encuentros como el VDS para las empresas y los emprendedores que participan?

El ecosistema de aquí se beneficia por esa posibilidad de conectar con toda esta gente que viene de tan lejos. En apenas una semana se organiza una gran cantidad de actos, pero no solo destacan las conferencias, sino también todas las cosas que pasan en el área expositiva y de networking y de relaciones. En un momento determinado puede haber simultáneamente, me atrevería a decir, siete o ocho desayunos de trabajo, que luego se van a convertir en almuerzos, en comidas, en sesiones y en jornadas que están gestionando cada una de las marcas que participan. Es una gran oportunidad de poder tener esa cantidad de reuniones, de conexiones y de contactos que aportan mucho valor en poco tiempo y en un mismo lugar.

¿Las empresas nacionales e internacionales reconocen el talento valenciano?

Ahora mismo tenemos una ventaja muy importante y es que somos una cuna de talento cualificado. Tenemos la suerte de contar con universidades, en este caso por cercanía voy a mencionar a la Universidad de València (UV) y a la Universidad Politécnica de València (UPV). Es una fuente de talento inagotable de la que cada año salen más ingenieros y científicos. Mucha de la gente que antes te he mencionado que venía a nuestra región viene buscando esto, el talento que tenemos en la Universidad Miguel Hernández de Elche, Universidad de Alicante, Universidad de Castellón, las universidades de València... Si no tuviéramos este talento probablemente todo lo demás no saldría. Pero es esa mezcla de talento y calidad de vida, junto con que tenemos una base emprendedora y de empresas muy grande y consolidada, la que nos permite ser líderes en muchos sectores, aunque no estemos continuamente presumiendo de ello.

¿Cuáles son las claves para invertir en un negocio?

Hay que tener claro que no puedes ir por encima de nadie. Esto te lleva al trabajo muy duro y constante. Es muy difícil emprender. No todo el mundo vale para emprender, hay que tener una mentalidad emprendedora que requiere de unas habilidades de comunicación, relaciones, resiliencia, perseverancia, constancia, agilidad, innovación, disrupción... Lo primero es esa humildad y luego también tendríamos que ver la posibilidad de tener claro que, aparte de que es un trabajo muy duro, es un trabajo en equipo, entonces tienes que rodearte de los mejores. Un buen CEO de una buena startup, al final la clave que tiene no es la idea que ha tenido, la clave que tiene no es la tecnología que está utilizando, porque eso todo el mundo lo está haciendo, la clave es de qué equipo se ha rodeado, que sea un equipo de buenas personas y mejores profesionales y crear una buena cultura de empresa.