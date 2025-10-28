El sector logístico en Valencia supera en 9 meses toda la contratación de naves del año pasado

El mercado logístico de Valencia ha superado en los primeros nueve meses de 2025 toda la contratación del año pasado por el tirón del puerto y del sector de la distribución. En el acumulado de 2025, las empresas logísticas han alquilado 430.452 metros cuadrados, según destaca un informe de la consultora BNP Paribas Real Estate. Durante el último trimestre solo se han cerrado siete operaciones ante la falta de plataformas libres.

BNP Paribas Real Estate subraya que si se analiza la evolución del parque logístico de Valencia en los últimos años "se aprecia un crecimiento exponencial". A pesar del incremento de casi 1,3 millones de metros cuadrados en los últimos cinco años, la tasa de disponibilidad ha mostrado una tendencia constante a la baja. A 1 de octubre de 2025 se sitúa en 0,95 %.

Fondos y promotoras

“Los fondos y promotoras están apostando por nuevos desarrollos que puedan satisfacer la falta de disponibilidad actual. Esta actividad promotora tendrá un impacto en la tasa de disponibilidad durante 2026, que, por la evolución de la demanda del mercado, prevemos se pueda absorber gran parte de la futura oferta prevista”, apunta Gabriel Córdoba, director nacional de L&S Industrial y Logística de BNP Paribas Real Estate.

La renta media del trimestre se ha situado en 4,52 euros el metro cuadrado al mes, lo que supone un incremento del 5,77 % en los últimos doce meses. La renta prime se ha mantenido en 5,80 euros el metro cuadrado al mes, lo que representa un crecimiento anual del 3,5 %.

La actividad promotora continúa incorporando superficie al stock, con varios proyectos a riesgo (sin un inquilino cerrado) —la mayoría ubicados a lo largo del eje central, en torno a la A-3 (Loriguilla, Cheste y Quart de Poblet)—. Asimismo, se han lanzado nuevos desarrollos en Silla, Albal, Alcàsser, Moncada, Bétera y en la ZAL del Puerto de València.

Más de 400.000 m² saldrán al mercado en 2026

Al cierre del tercer trimestre de 2025, la superficie total en construcción asciende a 818.270 metros cuadrados. De este volumen, 439.380 metros cuadrados corresponden a proyectos a riesgo que estarán disponibles el próximo año, principalmente en el eje central, aunque también sobresalen iniciativas en el eje sur (Silla y Picassent) y en la Pista de Ademuz (Bétera y Moncada).