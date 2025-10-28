El Transporte valenciano rompe con Sitval por el "colapso" del sistema de las ITV

Nuevo incendio abierto para la sociedad de las ITV valencianas, Sitval. Mientras sigue pendiente la publicación de la Oferta Pública de Empleo para reforzar la plantilla, la patronal del Transporte y la Logística en la autonomía (FVET) ha anunciado este mediodía la salida de su presidente, Carlos Prades, del consejo de administración de la entidad pública. Un movimiento que, según explican desde la organización, se da por la "falta de soluciones" ante el "colapso" que viven las estaciones de la autonomía, especialmente en lo que se refiere a los vehículos pesados. "El sistema no está preparado para atender a los vehículos industriales. No podemos seguir dependiendo de otras comunidades autónomas para un servicio básico que deberíamos tener operativo en nuestro territorio", remarca Prades.

Según el comunicado, esta acción no se da de manera sorpresiva, sino que se produce "tras más de un año de advertencias, propuestas y reclamaciones del sector ante la parálisis del servicio y el agravio que supone para las empresas de transporte". No en vano, añaden, este problema "lejos de resolverse tras la reversión a la gestión pública, se ha agravado con esperas que superan las ocho semanas para conseguir cita, especialmente en el caso de vehículos pesados".

Malestar "generalizado"

"El malestar del sector es generalizado. Las organizaciones vienen advirtiendo desde hace más de un año de los perjuicios que genera el actual sistema de inspección técnica: colapso de citas, restricciones incoherentes, falta de personal especializado y precios desproporcionados. Las estaciones valencianas han dejado de ser una opción real para muchas empresas", lamentan desde FVET, que también critican que cada semana se están "paralizando vehículos por no poder pasar la revisión técnica".

En el documento, la patronal señala entre sus quejas, la "falta de estaciones y de personal cualificado" para revisar sus vehículos, la "eliminación de horarios adaptados" o el hecho de que se haya "impuesto" la cita previa, una medida esta última que aplicó en el verano de 2024 la entonces consellera de Industria, Nuria Montes, para hacer frente a los "piratas" que hacían negocio adquiriendo huecos disponibles con antelación en las ITV y que agravó el colapso de las estaciones.

"Una reforma en profundidad"

Por otro lado, FVET también ha lamentado que, pese a tener un servicio "deficiente" para vehículos como los del Transporte y la Logística, solo Andalucía tenga un coste por pasar la inspección superior al de la Comunitat Valenciana. "Pagamos más que en otras comunidades por un servicio menos eficaz, más lento y que genera incertidumbre. No se puede exigir cumplimiento a un sector si no se garantiza un acceso ágil al sistema", afirma Prades. Por ello, desde la entidad que preside piden "una reforma en profundidad que tenga en cuenta la operativa real del sector" y que se aplique un modelo "realista y operativo" que pueda parecerse -sugieren- al de autonomías vecinas como Murcia o Castilla-La Mancha, donde este servicio está en manos privadas y no públicas, como sí pasa en la Comunitat tras la reversión de 2023.