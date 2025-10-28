El atasco burocrático del Consell bloquea 18.000 conexiones eléctricas de nuevos negocios

El atasco burocrático de la Generalitat mantiene paradas 18.000 conexiones eléctricas de nuevos negocios industriales y comerciales. Los afectados están pendientes de un permiso que en Valencia se está tramitando en un plazo de hasta dos años. Uno de los sectores más perjudicados es el de la construcción, que tiene más de un millar de pisos terminados sin poder entregar por la falta de conexión eléctrica, según informó ayer Levante-EMV. La Generalitat asegura que trabaja en un plan de choque para atajar el problema.

La situación ha llegado a tal extremo que hay promotores de viviendas que se han visto obligados a recurrir a grupos electrógenos para poder iniciar las obras, según confiesan. En el caso de la industria, hay empresas que han tenido que aplazar el inicio de actividad. Fuentes conocedoras de la situación explican que en otras comunidades autónomas el trámite se resuelve en un mes y medio.

Las empresas afectadas necesitan un permiso para la conexión eléctrica que tramita la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo y cuya gestión tiene un retraso medio de 18 meses. La Generalitat tiene casos pendientes de resolver de los años 2022, 2023, 2024 y 2025, y los resuelve por orden de entrada.

Perjuicio a las eléctricas

Las compañías energéticas también sufren el problema al no poder comenzar a vender la electricidad. Fuentes de Iberdrola indicaron: "somos conscientes de que hay cierto retraso en la tramitación de proyectos en la Conselleria, algo que no depende de las empresas eléctricas. La Administración tiene en marcha una propuesta de simplificación administrativa para desbloquear el tema".

Desde la Conselleria admiten el tapón en la tramitación de los expedientes y lo atribuyen a un problema de personal (son necesarios más funcionarios), legislativo y de procedimiento. "La Dirección General de Energía tiene trazado un plan de choque", reitera la Generalitat.

Algunos promotores han recurrido a generadores para iniciar la construcción de viviendas por falta de conexión eléctrica. / Miguel Ãngel Montesinos

Descalabro económico

Los empresarios afectados consultados por este periódico coinciden en destacar la buena voluntad del director general de Energía, Manuel Argüelles. "Somos conscientes de su implicación y de que hace todo lo que puede, pero está desbordado", lamentan. Los empresarios están muy preocupados por la situación porque pierden dinero. En el caso de las promociones de viviendas, asumen un coste financiero muy alto hasta la entrega de las llaves. En el resto de negocios, directamente no pueden empezar a facturar al carecer de electricidad para iniciar la actividad.

El retraso medio en la tramitación de los expedientes de conexión eléctrica es de 18 meses, pero en algunos casos supera los dos años. Los afectados denuncian que en la delegación de Valencia de la Dirección General de Industria falta personal y, además, hay mucha rotación de funcionarios. "Es un problema que no está ocurriendo en Castellón o Alicante", aseguran.

Los perjudicados proponen que se agilicen los expedientes mediante una declaración responsable del ingeniero que firma la instalación eléctrica y recuerdan que las compañías de distribución energética ya supervisan que todo está bien. Una alternativa que ofrecen es que los colegios profesionales analicen que todo es correcto y que la instalación cumple con la normativa.

Proyectos "estándar"

Los empresarios inciden en que este tipo de proyectos "son estándar". "No es como hacer una subestación. Estamos hablando de conexiones a centros de transformación. Son absurdos estos retrasos", insisten.

La Generalitat asegura que el plan de choque que ha diseñado la Dirección General de Energía está listo y advierte de que la falta de personal es difícil de solucionar con rapidez.