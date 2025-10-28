Los especuladores inflan el coste de la vivienda en la zona dana

La entrada de especuladores en la zona más afectada por la dana ha disparado el precio de la vivienda un 35 % en poblaciones como Albal, Benetússer o Alginet. La tasadora Gloval ha constatado que la llegada de compradores de fuera en "busca de gangas" ha provocado que los valores de los pisos se disparen. El coste medio de las casas en la zona cero ha subido cerca de un 17 % en el último año, un alza por encima de la media de Valencia. El precio del alquiler también se ha incrementado, aunque con menor intensidad.

Los valores medios de la oferta de vivienda en las localidades arrasadas por la riada del año pasado se sitúan en 1.585 euros el metro cuadrado, con un aumento medio del 16,81 % interanual frente al incremento del 14,67 % en el conjunto de Valencia. Las mayores subidas se han registrado en Benetússer (35 %), Albal (35 %), Alginet (35 %), Silla (34 %) y Massanassa (31,4 %). En Paiporta el coste de las casas se ha incrementado un 26 % en el último año y en Torrent, un 28,46 %.

El informe advierte de que el mercado inmobiliario en estos municipios (en los que viven 1.106.906 personas) está cada vez más tensionado. De hecho, la oferta de viviendas se ha desplomado un 22,6 %.

Aumento de la demanda

Los responsables del análisis inciden en que este aumento considerable de la demanda, acrecentado por el traslado de la presión de València y "por compradores 'externos' en busca de teóricas ofertas y de gangas así como la reducción significativa de la oferta residencial, ha provocado que los valores se disparen muy por encima de las previsiones más optimistas".

Anuncio de una vivienda en venta en Albal. / Francisco Calabuig

El estudio subraya que la situación económica de los municipios afectados "parece volver al cauce de una normalidad, algo que parecía impensable hace doce meses". "Las ayudas concedidas, estatales y autonómicas, y la eficiente respuesta del Consorcio de Compensación de Seguros han venido a paliar, en gran medida, las pérdidas económicas de los afectados, sin olvidar que aún quedan muchas prestaciones por tramitar y trabajos que realizar, principalmente en materia de infraestructuras", añade.

La tasadora Gloval insiste en que de forma generalizada se puede hablar de un incremento significativo de los valores de mercado. "Prácticamente todos los municipios afectados han tenido repuntes de valor, salvo contadas excepciones en municipios de menor tamaño", precisa.

Sin reticencias

Roberto Rey, presidente y CEO de Gloval, explica que "la demanda de vivienda es tan fuerte y la oferta tan limitada que supera cualquier reticencia que pudiera haber por parte de los compradores a invertir en una zona que ha sufrido un impacto tan grande". Rey considera que el desequilibrio entre la oferta y la demanda "afecta más a la formación de precios que cualquier otro factor". Los responsables del estudio se preguntan que a tenor del aumento de la demanda y los precios "surge la duda de hasta qué punto la consideración de zona inundable frente afecta actualmente al valor de la vivienda en España".

Alquiler

El mercado del alquiler también ha subido, aunque con menos fuerza que el de la compra. En el conjunto de los municipios afectados, las rentas han aumentado un 5,76 % hasta alcanzar una media de 12,28 euros el metro cuadrado al mes (más de mil euros una vivienda de cien metros) mientras que en el conjunto de Valencia ha subido un 6,4 %

En los municipios afectados de más de 10.000 habitantes, el alza media es del 5,27 %. Las localidades con incrementos más altos han sido Alzira y Catarroja (las rentas han subido de media un 20 %).