El gran apagón acelera los parques de baterías para renovables en Valencia

El gran apagón eléctrico que sufrió España en abril ha acelerado en la Comunitat Valenciana la instalación de parques de baterías para almacenamiento de energías renovables. Las primeras plantas, con una capacidad de 55 megavatios, ya han superado el examen medioambiental. Marcos J. Lacruz, presidente de la asociación valenciana de empresas del sector de energías renovables, explica que la Generalitat ha simplificado la normativa para facilitar la instalación de baterías de almacenamiento. "En unos años todas las plantas fotovoltaicas y eólicas tendrán baterías para almacenar energía", subraya Lacruz.

Hasta hace unos meses era muy complicado obtener una autorización para una planta de almacenamiento, pero desde el apagón han cambiado las cosas. Este tipo de instalaciones, según explica Lacruz, permiten reducir el riesgo de apagones por una caída de tensión eléctrica (como pasó en abril) porque "se conectan a la red en microsegundos". España ha pisado el acelerador en almacenamiento energético durante el tercer trimestre de 2025, con fuertes crecimientos tanto en la potencia con permiso de construcción como en la presentación de nuevos proyectos (baterías con una potencia de 117,1 MW en el caso de la C. Valenciana), según un informe del Observatorio de Energías Renovables elaborado por Opina 360.

El presidente de Avaesen incide en que este tipo de instalaciones son esenciales para la estabilización del sistema por la avalancha de proyectos renovables. "Son importantes porque permiten aprovechar la capacidad renovable cuando no sopla el viento o no hay luz solar", aclara. Este tipo de baterías se suelen instalar junto a parques fotovoltaicos o eólicos para conformar plantas híbridas. Las baterías permiten almacenar hasta cuatro horas de energía, que se puede verter a la red cuando es de noche. En Estados Unidos están muy extendidos.

Megaplanta fotovoltaica de la empresa EDP. / Levante-EMV

Hay una variante de este tipo de sistemas de almacenamiento, conocido en el sector como stand alone (autónomo) y que operan de forma independiente sin estar hibridados con una planta de generación. Este tipo de parques de baterias los promueven empresas de intermediación que compran la energía a un precio barato (cuando hay mucha oferta de renovable) y la venden cuando en el mercado está más cara. "Son baterías que se pueden instalar en entornos urbanos o rurales y que ocupan el tamaño de un contenedor", aclara Lacruz.

Valencia es pionera en el desarrollo de este tipo de dispositivos gracias a empresas como Endurance Motive (fabricante de baterías con sede en Canet d'en Berenguer) o HESStec (firma especializada en soluciones híbridas de almacenamiento). PowerCo, filial de baterías de Volkswagen, también está interesada en producir celdas para parques renovables.

Fondos europeos

Los promotores valencianos de plantas renovables acaban de captar 38 millones de euros de fondos europeos para impulsar este tipo de parques de baterías. La Unión Europea va a financiar catorce proyectos de almacenamiento de energía de parques fotovoltaicos en la Comunitat. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha seleccionado los proyectos ganadores. La empresa valenciana que más ayudas ha conseguido es NRG. La firma ha obtenido más de 13 millones de euros para instalar baterías de almacenamiento en sus parques de Jalance, Portera y Benejama.