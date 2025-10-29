Una de cada cinco empresas valencianas ya utiliza la IA

La utilización de las tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial (IA) se dispara entre las empresas de la Comunitat Valenciana con más de diez trabajadores. Así se desprende de la última 'Encuesta sobre el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones y del comercio electrónico en las empresas' relativa al año 2025 y publicada este martes por el Institut Valencià d'Estadística (IVE), un indicador que eleva al 20,57 % el porcentaje de mercantiles que emplean la IA en su día a día.

Mejora considerable

Así, y a pesar de que el registro de este ejercicio se sitúa medio punto por debajo de la cifra media que se anota para este uso en España (21,14 %), este balance supone una mejora considerable -casi se duplica- respecto a lo que señalaba esta misma encuesta en la edición previa, la de 2024, cuando situaba esa utilización de la inteligencia artificial en el 12,55 % del total de compañías en la autonomía.

Pero, ¿qué sectores son los que más están implementando esta tecnología? Al frente de ellos están las firmas ligadas a los Servicios, cuyo uso de la IA se ha elevado desde el 16,11 % al 25,70 %. Es el incremento más sustancial en los últimos doce meses, seguido de cerca por la Construcción, que pasa de tener únicamente el 4,39 % de sus empresas aplicando estas herramientas a contar actualmente con el 13,68 %. Mejor situación, por último, presentan las compañías industriales, donde un 16,08 % de ellas utiliza ya la inteligencia artificial. Eso sí, su mejora ha sido mucho menor en el último año, ya que partía de un 11,12 %.

Otros avances

Más allá de la IA, el avance de la digitalización también se consolida en las mercantiles de la Comunitat. Casi la mitad de ellas realiza analítica de datos con su propio personal y dos de cada cinco usan "servicios de cloud computing" -como servidores, almacenamiento y bases de datos- de pago. Del mismo modo, el número de empresas que tienen especialistas en tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) ha pasado del 12 % al 17 % en el último año. Por último, la plantilla que teletrabaja regularmente sobre el total de personal de las empresas valencianas se sitúa únicamente en el 8,37 %.