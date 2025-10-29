Arranca la recolección de la hortaliza con mayor valor nutricional de Europa

Con la recolección del brócoli arranca la campaña de una de las hortalizas con mejores propiedades nutricionales, un auténtico cóctel de beneficios que se puede encontrar en el mercado a lo largo de todo el año y que en este mes de otoño alcanza su mejor momento. El brócoli es una gran fuente de vitaminas A, B1, B2, B6, E… Y, sobre todo, es rico en vitamina C: una sola ración de 200 gramos aporta el doble de la ingesta diaria recomendada, lo que lo convierte en un aliado clave para reforzar el sistema inmunitario, especialmente en los meses más fríos, aseguran informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, contiene (vitamina B9), que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, a la formación normal de células sanguíneas o a disminuir el cansancio y la fatiga. Y aún hay más: es una buena fuente de hierro (100 g aportan hasta el 20% de la ingesta diaria recomendada en hombres y el 12% en mujeres), fósforo (clave para el desarrollo óseo infantil y el metabolismo) y azufre, con propiedades antimicrobianas.

España es el primer productor en Europa de brócoli, con una superficie de alrededor de 31.255 hectáreas (casi todo en regadío) con una producción anual de unas 495.527 Tn. Los rendimientos medios 15.6 Tn/Ha. La región más productora es Murcia con 202,3 toneladas. Los mayores rendimientos por superficie se dan en la Comunitat Valenciana con 21.5 Tn/Ha., según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).

Unas características que el proyecto ‘Una Europa más Saludable’ pone en valor con el objetivo de aumentar el consumo de frutas y verduras frescas entre la población hasta alcanzar el mínimo de 400 g por persona y día marcado por la OMS. Cofinanciada por la Unión Europea e impulsada por las asociaciones +BRÓCOLI y Alcachofa de España, junto con la AOPn Fraises Framboises de France, esta iniciativa apuesta por llevar estos productos sostenibles y sabrosos a todas las mesas, y por educar a los más pequeños en buenos hábitos alimenticios.

Una joya culinaria de proximidad

Más allá de su perfil nutricional, el brócoli europeo es todo un clásico de la dieta mediterránea. Así las cosas, existe una infinidad de recetas capaces de sacarle todo el partido, convirtiéndolo en protagonista absoluto. Su textura y su gusto suave permiten múltiples preparaciones: hervido, asado, frito, salteado, en cremas… Incluso como base para uno de esos smoothies de moda. "Un ingrediente práctico y de rápida preparación que se puede utilizar en el día a día para cenas improvisadas, y que al contrario de lo que dice la leyenda urbana suele gustar mucho a los niños", aseguran desde asociaciones profesionales del sector de hortalizas.

Cultivo de brocoli, coles y coliflores en la marjal del Moro, en Sagunt, en una imagen de archivo. / DANIEL TORTAJADA

También es ideal para recetas infantiles como para platos gourmet, puede encontrarse durante todo el año, pero el otoño marca el inicio de su temporada más fuerte. Y es que el brócoli europeo, cultivado principalmente en España bajo prácticas agrícolas sostenibles, llega a los hogares con la máxima frescura, calidad y respeto por el medio ambiente. Un recurso inestimable para lograr una Europa más saludable.

Caída de producción

En 2025, la producción de brócoli en la Comunitat Valenciana ha enfrentado escasez debido a factores climáticos como inundaciones y siembra tardía, lo que ha afectado la disponibilidad del producto. A pesar de esto, el cultivo de brócoli en Valencia es una actividad relevante y el sector se mantiene activo en ferias y promociones, buscando aumentar su consumo en todo el viejo continente. La mayoría de la producción que producimos en España se exporta, principalmente a Reino Unido.