Los jubilados valencianos ganan 257 euros más al mes que hace tres años

La revalorización de las pensiones según el IPC y el aumento de la inflación, sobre todo después de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, unido a la retirada de los integrantes del 'baby boomer' y sus mejores cotizaciones sociales, han propiciado un aumento del 20,5 % en la prestación que cobran de media los jubilados valencianos, según los datos dados a conocer ayer por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. En concreto, cobran 257 euros más que hace tres años. En octubre de 2022, percibían 1.151 euros de media, mientras que en el mismo mes de este ejercicio la cantidad había subido a 1.388.

A pesar del mencionado incremento, lo cierto es que la pensión de jubilación media en la Comunitat Valenciana está lejos de la del conjunto de España, donde alcanza los 1.510 euros, es decir 122 más. Esa distancia obedece a que hay autonomías, como Madrid o el País Vasco, donde los emolumentos son muy superiores: 1.839 euros en el segundo caso y 1.731 en el primero. De hecho, la Comunitat ocupa la quinta posición por la cola en este particular escalafón, por delante de Andalucía (1.368 euros), Extremadura (1.277), Galicia (1.295) y Murcia (1.362).

Total

La pensión media total es aún más baja en la Comunitat Valenciana, debido a que en la misma se incluyen, a la hora de hacer el cálculo general, prestaciones como la de orfandad o la de viudedad, cuyas cuantías son sensiblemente inferiores. Así, lo que percibe de media un pensionista en la autonomía se queda en 1.216 euros, lejos de los 1.315 de la media nacional y a mayor distancia de los 1.621 del País Vasco. En este caso, también se sitúa quinta por la parte baja del escalafón, si bien experimenta un incremento del 4,62 %, ligeramente por encima del 4,43 % de toda España.

Manifestantes a favor del sistema público de pensiones en Madrid / Fernando Sánchez/Europa Press

Por otro lado, a 1 de octubre de 2025, el número de pensionistas en la Comunitat Valenciana era de 1,06 millones de personas, con un incremento del 1,65 % respecto al mismo período del año pasado. En volumen, es la cuarta región española, por detrás de los 1,7 millones de Andalucía, los 1,8 de Cataluña y los 1,2 de Madrid, según el Ministerio de Inclusión.

Nuevas altas

Las estadísticas de la Seguridad Social no incluyen la evolución de las pensiones medias de los nuevos perceptores, pero sí lo hace en el conjunto del país. A septiembre de 2025, las personas que se daban de alta en el sistema como jubilados percibían 1.780 euros, lo que implica 270 más que aquellos que ya eran pensionistas antes de esa fecha. El incremento interanual es del 2,12 %, muy por debajo del 7,34 % de 2024.

Echando la vista atrás, lo cierto es que el incremento de las pensiones de jubilación ha sido considerable en los últimos años, coincidiendo de manera especial con la subida de la inflación a partir de febrero de 2022, que llevó al Índice de Precios al Consumo (IPC) por encima del 10 % y obligó a actuar al Banco Central Europeo subiendo los tipos de interés. En ese año, estas prestaciones estaban de media en España en los 1.523 euros mensuales, lo que implica que en tres años han registrado una subida de 257 euros, hasta los 1.780 de septiembre de este ejercicio. En 2008, cuando se inició la Gran Depresión, estaban en los 1.280 y por tanto han experimentado un alza de 500 euros. Desde ese año, ha habido cinco en los que las pensiones de jubilación se han reducido en cuanto a su cuantía: 2011, 2016, 2017, 2018 y 2021.