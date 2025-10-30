La Comisión se marca 2034 para completar la línea de alta velocidad entre Madrid y Lisboa

España y Portugal deberán finalizar los trabajos para completar la línea de alta velocidad entre Madrid y Lisboa de aquí a 2034, prevista originalmente para 2030, y que permitirá conectar ambas capitales en apenas tres horas. Por lo menos así consta en el plan para completar la integración de ambos países en la red ferroviaria europea de alta velocidad, que la Comisión Europea ha hecho público este miércoles.

La línea de alta velocidad entre Madrid y Lisboa debía estar lista en 2030, a tiempo para el Mundial de Fútbol que acogerán España, Portugal y Marruecos. Sin embargo, aunque los gobiernos de ambos países “hicieron todo lo posible por cumplir con el plazo”, según la Comisión, “las limitaciones técnicas y financieras que enfrenta Portugal” han hecho imposible finalizar los trabajos.

La decisión del Ejecutivo comunitario de este jueves marca un calendario con objetivos concretos para avanzar en los trabajos. Ese calendario, de cumplirse, debería permitir lograr reducir el tiempo de viaje, que ahora puede llegar a las ocho horas con numerosos trasbordos, a tan solo cinco de aquí a 2030, y tres horas en 2034.

"Recorrer algo más de 600 kilómetros desde Lisboa hasta Madrid en tan solo tres horas es un ejemplo notable de las conexiones ferroviarias de alta velocidad que pretendemos lograr en toda Europa”, ha dicho el comisario de transporte, Apostolos Tzitzicostas, en un comunicado. Ese es el objetivo que Bruselas se ha planteado para 2034.

Un proyecto europeo

El proyecto es parte de los esfuerzos del Ejecutivo comunitario por fomentar el tren como medio sostenible de transporte. El objetivo, de hecho, es dar una alternativa viable a las decenas de vuelos que se realizan cada día entre ambas capitales, separadas por apenas 600 kilómetros de distancia.

Bruselas advierte de la importancia de una buena coordinación entre España y Portugal, que permita cumplir esta vez con el calendario. Aunque se han logrado avances importantes en los trayectos entre Évora y Mérida y Mérida y Plasencia, y con el compromiso de España de finalizar el tramo entre Talayuela y Madrid, aún queda mucho por hacer.

Fondos comunitarios

La Comisión ha dedicado casi 1.000 millones de euros al proyecto. La línea de alta velocidad Évora-Elvas en Portugal se ha beneficiado de unos 235 millones de euros. Mientras que a reforzar la conexión entre Extremadura y Madrid han ido, desde 2014, alrededor de 750 millones de euros, procedentes de distintos fondos de inversión comunitarios.

El proyecto, que requiere una inversión importante en infraestructura nueva, será clave para conectar España, y sobre todo Portugal, con el resto de Europa a través de Francia con una línea de alta velocidad. La Comisión confía en que esto pueda contribuir a reforzar la competitividad en el tráfico de pasajeros de larga distancia.