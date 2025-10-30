Cooperativas a Mazón: "Nosotros sí sabemos dónde estábamos el dia de la dana"

El presidente de Cooperatives Agro-alimentàries, Cirilo Arnandis, ha aprovechado la presencia del jefe del Consell, Carlos Mazón, en la inauguración del congreso del sector, que se celebra en la Ciutat de Les Arts i Les Ciències, para espetarle que "las cooperativas sí se acuerdan dónde estaban el dia de la dana: estaban quitando el barro hace hoy un año. Fuimos los primeros en ponernos las botas para poder garantizar el suministro de alimentos", ha agregado.

Arnandis, que no ha hecho más alusiones al papel de Mazón sobre su gestión durante el fatídico día 29 de octubre de 2024, sí ha lamentado las pérdidas de vidas humanas. Con todo, al citar a Mazón alguién del auditorio ha realizado un abucheo dirigido al presidente de la Generalitat.

El dirigente de Cooperatives ha centrado su intervención en hablar del futuro y ha aprovechado la presentacia del presidente de la Generalitat para pedirle a la administración autonómica que aporte "las herramientas necesarias" para que avance el sector en políticas que favorezcan la innovación y el relevo generacional.

Intervención de Mazón

El jefe del Ejecutivo autonómico, en su intervención ante un auditorio de más de 300 personas, ha empezado sus palabras con tímidos aplausos. Y no ha habido más abucheos. El presidente del Consell ha reconocido el papel de las cooperativas durante la dana y ha lamentado la pérdida de vidas humanas y materiales. Según Mazón, la agricultura ha estado muy implicada en el proceso de recuperación de la economía y la sociedad "muy especialmente por el papel de las cooperativas"

Mazón ha hablado de los retos del Congreso de cooperativas para ganar en rentabilidad: ganar dimensión, urgencia de la digitalización, adaptarse a los cambios normativos en sostenibilidad medioambiental y social, apoyo a la PAC, poner el foco en la innovación y la formación, así como la vertebración sectorial.

Anuncio de Mazón: registro de entidades

Mazón ha realizado un anuncio que mañana se publicará en el DOGV: Se pondrá en marcha una consulta pública para crear un registro de entidades asociativas prioritarias agroalimentarias para reconocer a las asociaciones que representan al sector. Estas podrán recibir ayudas públicas y participación en proyectos institucionales.