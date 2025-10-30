Las cuotas de las hipotecas empiezan a subir

Los ciudadanos que tengan que revisar en noviembre su cuota hipotecaria con el euríbor de octubre se van a encontrar con la desagradable sorpresa, sobre todo si van justos de ingresos, de tener que pagar más al banco por el dinero que les prestó para comprarse una vivienda. Esto en el caso de que la revisión sea de carácter semestral, porque en aquellas cuya modificación es interanual las cuentas siguen siendo favorables para el cliente.

El portal financiero Kelisto publicó ayer un informe en el que, a dos jornadas de que finalice el mes, da por hecho que el euríbor, principal indicador de las hipotecas, cerrará octubre en torno al 2,18 %, ligeramente por encima del 2,17 % con que finalizó septiembre. Una primera consecuencia es que las hipotecas con revisión semestral se van a encarecer en 4,09 euros al mes, es decir 24,5 euros en el conjunto de los cinco meses. Se trata de la primera subida en las cuotas hipotecarias en veinte meses.

Abaratar

La otra cara de la moneda está conformada por los contratos que se revisan con periodicidad anual. Aquí, las cuotas se abaratan, debido a que el euríbor estaba en octubre de 2024 en el 2,69 %, mientras que doce meses más tarde cae al ya citado 2,18 %. En consecuencia, la cuota bajará a los 836,05 euros frente a los 880,56 de un año antes. La diferencia y, por tanto, el ahorro mensual se siturá en los 44,51 euros, mientras que el anual alcanzará los 534,12.

Oferta de hipotecas en Alicante / Pilar Cortés

La mencionada es una cifra media, concretamente, correspondiente a un capital pendiente de amortizar de 166.000 euros. La cantidad, sin embargo, sube o baja en función de la deuda. Si está en los 100.000 euros, el ahorro mensual es de 26,23 euros y el anual, de 314,76. Si sube a 200.000, las cifras se elevan a 52 y 629 en cada caso. Quienes adeudan todavía más de 300.000 euros se benefician de bajadas mensuales de 78 euros y anuales de 944.

Motivos

El portal Kelisto asegura en su informe que el alza del euríbor demuestra que "el mercado está tenso acerca de la evolución de los precios en los próximos meses. Entre las razones, por ejemplo, está la previsión de que el precio de la energía se encarezca de aquí a finales de año", además de la escalada de las sanciones al petróleo y el gas por parte de Estados Unidos, el hecho de que los mercados creen que los desequilibrios fiscales en Europa generarán una mayor inflación o la esperada era inflacionaria en EE UU en los próximos años derivada de los aranceles.

Con este panorama, "no se puede descartar la posibilidad de que el Banco Central Europeo (BCE) baje los tipos en caso de un deterioro económico significativo, pero por el momento parece que el elemento que está moviendo al euríbor son las expectativas de inflación". El portavoz de dicho portal, Pedro Ruiz, concluye, en consecuencia, que el citado indicador "podría cerrar el año más cerca de una horquilla de entre el 2 % y el 2,2 %".

Consejo

Por último, el informe asegura, respecto a quienes tengan una hipoteca variable y quieran cambiarse a una fija, que estas últimas siguen estando más baratas que el año pasado (un 7,8 % menos) y, aunque han experimentado un leve repunte en tasa mensual (0,83 %), todavía hay 14 entidades financieras con ofertas por debajo del 3 % TIN a un plazo de 25 años.